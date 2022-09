AN : Ouverture de la quinzième réunion du Comité permanent

La quinzième réunion du Comité permanent de la 15e Assemblée nationale (AN) a débuté ce lundi matin, à Hanoï sous l’égide du président de l’AN Vuong Dinh Huê.

Selon les prévisions, la réunion va durer jusqu'au 15 septembre pour donner des avis sur 11 questions, avec l'accent mis sur la supervision de l'AN et du Comité permanent de l’AN et la préparation de la 4e session de la 15e AN.

Le Comité permanent de l’AN va effectuer la supervision thématique sur l'aménagement des unités administratives aux niveaux des districts et communal dans la période 2019-2021, l'accueil et le règlement des plaintes et dénonciations. Il va commenter le projet de rapport sur les résultats de la supervision thématique de l'Assemblée nationale concernant l'épargne et la lutte contre le gaspillage sur la période 2016-2021.

Il va donner des avis sur le rapport du gouvernement sur l'application de la Constitution, des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale ; les rapports du gouvernement, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême sur l'accueil des citoyens, et le règlement de leurs plaintes et dénonciations en 2022 ; les rapports de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême sur les travaux en 2022 ; les rapports du gouvernement sur le travail de lutte contre la corruption, la criminalité, la violation de la loi, l'exécution des peines en 2022.

Le Comité permanent de l’AN va donner des avis sur le rapport d'activité 2022, le plan d'audit 2023 de l’Audit de l'Etat ; le rapport sur les aspirations du peuple de l'Assemblée nationale en août 2022.

Il va discuter des préparatifs de la 4e session de la 15e Assemblée nationale, examiner les rapports du gouvernement sur l’édification de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et l’assistance aux travailleurs.

Le Comité permanent de l’AN va examiner et commenter sur les impacts des politiques dans la démarcation des zones de minorités ethniques et montagneuses en fonction du niveau de développement.

Après la séance d'ouverture, le Comité permanent de l’AN a débuté la supervision thématique sur "La mise en oeuvre des résolutions du Comité permanent de l'AN sur l'aménagement des unités administratives aux niveaux des districts et communal dans la période 2019-2021", sous l'égide du vice-président de l'AN Nguyen Khac Dinh. - VNA/VI