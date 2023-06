AN : les députés discutent des bilans socioéconomiques et budgétaires

Les députés continuent de discuter ce jeudi matin des mises à jour des bilans socioéconomiques et budgétaires de 2022 ainsi que des premiers mois de 2023, à l'Assemblée nationale.

Lors de la séance de travail de l'AN. Photo : VNA

L'après-midi, ils se pencheront sur la ratification du bilan budgétaire de 2021, la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage en 2022, la réduction de 2% de la TVA, les investissements des projets du programme de redressement et de développement socio-économique, ainsi que des programmes cibles nationaux.

Les deux séances de ce jeudi sont retransmises en direct par la Voix du Vietnam, la Télévision du Vietnam et la Télévision de l'Assemblée nationale.

Selon un rapport du gouvernement, l'année dernière, le pays a économisé plus de 53.880 milliards de dongs sur le budget de l'État, avec une amélioration de la situation de la dette publique.

En 2023, le gouvernement continuera à déployer des mesures drastiques pour intensifier les pratiques d'épargne et les efforts de prévention du gaspillage, notamment la publication d'une décision du Premier ministre clarifiant huit tâches majeures et quatre solutions clés dans le domaine.