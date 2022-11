AN: Le vice-PM Vu Duc Dam parle des problèmes concernant l’information et la communication

Dans le cadre des interpellations de la 4e session de l’Assemblée nationale (AN), vendredi après-midi, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a donné des explications sur divers problèmes concernant le secteur de l’information et de la communication.



Ses explications concernent, entre autres, la mise en oeuvre des projets de transformation numérique, les bases de données nationales, le soutien au développement de la presse, la gestion des résesaux sociaux transfrontaliers…



Selon lui, la mise en oeuvre des projets de transformation numérique se heurte encore à des obstacles liés aux réglementations. Cela est compréhensible car lors du processus d’élaboration des documents juridiques, les organes compétents n’ont pas pu anticiper tous les changements rapides des sciences et technologies, y compris les technologies de l'information et la transformation numérique, a-t-il indiqué.



Quant à la question des bases de données, le vice-Premier ministre a souligné leur importance. Pour planifier une stratégie nationale de données, il faut l'attention du gouvernement et du peuple, a-t-il indiqué, ajoutant que la stratégie de développement du gouvernement électronique ou la stratégie de transformation numérique met spécifiquement l'accent sur la réforme pour rendre le gouvernement transparent et pour lancer de nouveaux modèles économiques.



Les citoyens, les entreprises et les ressources naturelles sont trois groupes avec une infinité de bases de données, a estimé Vu Duc Dam, constatant que pour compléter les bases de données, il faut de nombreuses années de persévérance et beaucoup d'investissement.



En ce qui concerne les réseaux sociaux, le vice-Premier ministre a déclaré qu'il est nécessaire d'augmenter la quantité d'informations officielles, de soutenir le développement de la presse grand public.



En plus de sanctionner les violations, le vice-Premier ministre a souligné la nécessité d'encourager les personnes et les organisations à protéger leurs intérêts devant les nouvelles mauvaises et toxiques, de renforcer la diffusion des connaissances sur les risques sur les réseaux sociaux…



Auparavant, le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, a présenté aux députés les efforts et mesures de son ministère pour protéger les données personnelles, dont la publication d’un guide sur la sécurité de l’information, l’édification d'une base de données sur les fuites d'informations à travers les entreprises, les organisations internationales. Il a en outre promis d’étudier l’idée de construire une plateforme de formation en ligne pour l'apprentissage tout au long de la vie des Vietnamiens.