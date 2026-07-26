An Giang a son nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti

Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (droite), remet la décision du Bureau politique à Le Quang Tung, nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA

Le Comité provincial du Parti d’An Giang (Sud) a organisé le 25 juillet une réunion pour annoncer la décision du Bureau politique nommant Le Quang Tung, membre du Comité central du Parti, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030. Le Comité provincial du Parti d’An Giang (Sud) a organisé le 25 juillet une réunion pour annoncer la décision du Bureau politique nommant Le Quang Tung, membre du Comité central du Parti, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti d’An Giang pour le mandat 2025-2030.

Selon cette décision, Le Quang Tung cesse d'occuper les fonctions de secrétaire du Comité du Parti de la ville de Can Tho (Sud) pour assumer son nouveau rôle à An Giang. Il rejoint également le Comité du Parti de la Région militaire 9.

Lors de la cérémonie, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV), a salué les compétences et l’expérience de Le Quang Tung, estimant qu’il disposait des qualités nécessaires pour assumer ses nouvelles responsabilités.

Il a appelé le nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti d'An Giang à mettre en œuvre les orientations du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, à renforcer la discipline, à promouvoir l’innovation dans la gouvernance, à consolider l’édification du Parti et à préserver la stabilité politique et l’ordre social. Il l'a également exhorté à accélérer les préparatifs liés au Sommet de l’APEC 2027 et à œuvrer pour l’atteinte d’une croissance économique à deux chiffres dès cette année.

S'exprimant à cette occasion, Le Quang Tung a déclaré que cette nomination constituait à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité. Il s’est engagé à promouvoir la solidarité, à rester à l’écoute des aspirations de la population et à appliquer avec succès les résolutions du XIVe Congrès national du Parti ainsi que celles du premier Congrès de l’organisation du Parti de la province d’An Giang pour le mandat 2025-2030.

Né en 1971 dans la province de Ha Tinh, Le Quang Tung est docteur en gestion économique. Au cours de sa carrière, il a notamment exercé les fonctions de vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord), vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri (Centre), secrétaire général de l’Assemblée nationale, chef du Bureau de l'Assemblée nationale et puis secrétaire du Comité municipal du Parti de Can Tho. -VNA/VI