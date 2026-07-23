AMM-59 : Le Vietnam participe aux réunions ministérielles ASEAN avec plusieurs partenaires

Panorama d'une réunion. Photo: VNA

Dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, la délégation vietnamienne, dirigée par le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, a participé, le 22 juillet, à Manille des Philippines, aux réunions ministérielles ASEAN-Canada, ASEAN-République de Corée, ASEAN-Australie ainsi qu'à la 5e Conférence sur la coopération des pays d'Asie de l'Est pour le développement de la Palestine (CEAPAD).

Dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, la délégation vietnamienne, dirigée par le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, a participé, le 22 juillet, à Manille des Philippines, aux réunions ministérielles ASEAN-Canada, ASEAN-République de Corée, ASEAN-Australie ainsi qu'à la 5e Conférence sur la coopération des pays d'Asie de l'Est pour le développement de la Palestine (CEAPAD).

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À cette occasion, le Vietnam a réaffirmé son attachement au rôle central de l'ASEAN, au multilatéralisme et au respect du droit international, tout en proposant plusieurs orientations visant à approfondir les partenariats de l'Association avec ses partenaires de dialogue.

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Lors de la réunion ministérielle ASEAN-Canada, les deux parties ont salué les progrès enregistrés depuis l'élévation de leurs relations au rang de Partenariat stratégique en 2023. Les ministres ont adopté le Plan d'action ASEAN-Canada pour la période 2026-2030, qui servira de feuille de route pour renforcer la coopération bilatérale à l'approche du cinquantième anniversaire de leurs relations.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a réaffirmé l'engagement durable de son pays en faveur de l'ASEAN, qu'elle considère comme un partenaire fiable et un acteur central dans la promotion du dialogue, du consensus et de la coopération régionale. Le Canada entend poursuivre son soutien dans des domaines tels que la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, l'intelligence artificielle, la gouvernance numérique, les infrastructures numériques, la cybersécurité, les infrastructures durables, ainsi que l'éducation, la santé et la gestion des catastrophes.

Les pays membres de l'ASEAN ont salué cet engagement et appelé à approfondir davantage le Partenariat stratégique à travers une coopération plus étroite dans les domaines de l'énergie, de la transition numérique, de la science, des technologies, de l'innovation, de la sécurité alimentaire, de la réduction des écarts de développement et de la résilience régionale. Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté d'achever les négociations de l'Accord de libre-échange ASEAN-Canada (ACAFTA) en 2026 afin de le signer en 2027, année marquant le cinquantenaire des relations ASEAN-Canada.

La délégation vietnamienne a proposé de faire de la sécurité énergétique et de la transition énergétique un nouveau pilier de la coopération ASEAN-Canada. Elle a appelé le Canada à soutenir la mise en œuvre du Réseau électrique de l'ASEAN et à développer la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de l'hydrogène, du stockage de l'énergie et de l'énergie nucléaire civile. Le Vietnam a également plaidé pour un renforcement de la coopération en matière de transformation numérique, de science, de technologie et d'innovation, ainsi que dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la gestion des catastrophes, du développement de la sous-région du Mékong et de la réduction des disparités de développement.

La délégation vietnamienne a par ailleurs salué l'attachement du Canada au multilatéralisme, au droit international et au rôle central de l'ASEAN, tout en appelant Ottawa à continuer de soutenir les positions communes de l'Association, notamment sur le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que sur le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Lors de la réunion ministérielle ASEAN-République de Corée, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a réaffirmé que l'ASEAN demeurait l'un des partenaires les plus importants et les plus fiables de Séoul. Il a souligné le soutien constant de son pays au rôle central de l'ASEAN et aux mécanismes dirigés par l'Association, tout en réaffirmant la volonté de mettre en œuvre efficacement le Partenariat stratégique global ASEAN-République de Corée afin de contribuer concrètement à la réalisation de la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045.

Les deux parties ont salué les progrès rapides de leur partenariat et sont convenues de renforcer le dialogue, la confiance mutuelle et la coopération face aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels. Elles ont également insisté sur la nécessité de bâtir une coopération économique tournée vers l'avenir, notamment à travers le renforcement des chaînes d'approvisionnement, la conclusion des négociations sur la modernisation de l'Accord de libre-échange ASEAN-Corée (AKFTA) d'ici 2027, ainsi que le développement des capacités pour la mise en œuvre de l'Accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique (DEFA).

Les ministres ont en outre convenu d'accélérer la coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la transition verte, des énergies propres, de l'interconnexion des réseaux électriques, de l'éducation et des échanges entre les peuples, en vue du Sommet commémoratif du 40e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-République de Corée en 2029.

Pour sa part, la délégation vietnamienne a souligné que le partenariat ASEAN-République de Corée constituait l'un des principaux piliers stratégiques de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales. Elle a proposé de bâtir un partenariat économique fondé sur l'innovation, d'accélérer simultanément la transformation numérique et la transition énergétique et de préserver la prospérité commune à travers le maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Le Vietnam a également salué le soutien de Séoul aux positions de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale et réaffirmé son appui aux efforts de dialogue et de renforcement de la confiance en faveur d'une paix durable dans la péninsule coréenne.

Lors de la réunion ministérielle ASEAN-Australie, les ministres ont salué les avancées enregistrées cinq ans après l'établissement du Partenariat stratégique global entre les deux parties. Ils ont souligné la nécessité d'exploiter pleinement les opportunités offertes par l'Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) modernisé afin de stimuler le commerce et l'investissement, tout en renforçant la coopération dans les domaines des infrastructures, de la connectivité, de la sécurité énergétique, de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, des sciences, des technologies, de l'innovation, de l'agriculture intelligente, de l'éducation et de la santé.

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Les deux parties sont également convenues de poursuivre la mise en œuvre des initiatives relevant de la Vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP), d'intensifier leur coopération en matière de cybersécurité et de sécurité maritime, ainsi que de continuer à soutenir le rôle central de l'ASEAN et les mécanismes qu'elle dirige. À l'occasion du 50e anniversaire du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), les ministres ont adopté une Déclaration réaffirmant leur attachement commun aux principes et aux valeurs fondamentales de ce traité.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a réaffirmé que l'ASEAN occupait une place centrale dans la stratégie régionale de l'Australie. Rappelant que son pays avait été le premier partenaire de dialogue de l'Association, elle a souligné que les relations entre les deux parties reposaient sur la confiance, l'amitié, des intérêts communs et une coopération concrète. Face à un environnement régional et international marqué par de profondes mutations, Canberra entend demeurer un partenaire fiable et de long terme de l'ASEAN, en soutenant son rôle central à travers des initiatives concrètes dans les domaines économique, sécuritaire et des échanges entre les peuples.

La délégation vietnamienne a salué les progrès constants du partenariat ASEAN-Australie et proposé de poursuivre les efforts visant à bâtir un partenariat plus compétitif, plus résilient et davantage tourné vers l'avenir. Elle a plaidé pour un renforcement de l'intégration économique en exploitant pleinement l'AANZFTA modernisé ainsi que le futur Accord-cadre de l'ASEAN sur l'économie numérique (DEFA). Le Vietnam a également appelé à renforcer la résilience collective, à consolider la sécurité alimentaire et énergétique et à accroître le soutien au développement des infrastructures, en particulier dans les sous-régions les moins développées, afin de réduire les écarts de développement au sein de l'ASEAN.

S'agissant des questions de paix et de sécurité, la délégation vietnamienne a proposé de mettre en œuvre de manière efficace la Déclaration conjointe des dirigeants ASEAN-Australie sur la prévention des conflits et la gestion des crises dans le cadre de lq structure régionale conduite par l'ASEAN, en accordant une attention particulière au renforcement des capacités d'alerte précoce et au développement de la diplomatie préventive.

Le même jour, la délégation vietnamienne a participé à la cinquième Conférence sur la coopération des pays d'Asie de l'Est pour le développement de la Palestine (CEAPAD), consacrée au soutien à la reconstruction et au développement durable de la Palestine.

Les participants ont réaffirmé leur engagement à soutenir le processus de développement et de construction de l'État palestinien, tout en examinant les réponses à apporter à la grave crise humanitaire dans la bande de Gaza ainsi que les besoins de reconstruction et de développement à long terme des territoires palestiniens occupés.

En qualité de coprésidente de la conférence, la ministre philippine des Affaires étrangères, Theresa Lazaro, a rappelé le soutien constant de son pays à la solution à deux États et appelé à intensifier l'aide humanitaire ainsi que les efforts visant à renforcer les institutions palestiniennes. Son homologue japonais, Motegi Toshimitsu, également coprésident, a réaffirmé l'engagement du Japon dans le cadre du mécanisme CEAPAD, notamment en faveur des systèmes de santé et d'éducation, du développement du secteur privé palestinien et du renforcement de la coopération trilatérale.

Au nom de la Palestine, la ministre du Développement social, Samah Hamad, a présenté un état des lieux de la situation humanitaire à Gaza, mettant en évidence les lourdes pertes humaines et les destructions massives d'infrastructures provoquées par le conflit.

Les participants ont souligné que le mécanisme CEAPAD constituait une plateforme essentielle permettant de mobiliser l'expérience de développement, les compétences techniques et les ressources financières des pays d'Asie de l'Est au profit du redressement, du renforcement de la résilience et du développement durable de la Palestine. Plusieurs pays ont présenté leurs contributions, notamment sous forme d'aide humanitaire, de soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), de bourses d'études, de coopération technique et de programmes de renforcement des capacités dans les domaines de l'administration publique, de la santé, de l'agriculture et du développement des ressources humaines. Les représentants de l'UNRWA ont appelé la communauté internationale à assurer un financement stable et durable afin de garantir la poursuite des services essentiels destinés aux réfugiés palestiniens.

La délégation vietnamienne a souligné que, forte de son expérience de reconstruction nationale après les guerres, le Vietnam comprenait les souffrances et les aspirations du peuple palestinien. Elle a réaffirmé son soutien constant à la cause juste du peuple palestinien et sa volonté de poursuivre une coopération étroite avec les membres du CEAPAD et la communauté internationale afin de contribuer à la paix, à la justice et au développement durable de la Palestine.

Le Vietnam a également annoncé qu'au cours de cette année, il poursuivrait, en coopération avec la Chine, la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux ministères et organismes palestiniens, contribuant ainsi aux efforts internationaux visant à aider la Palestine à surmonter les défis actuels et à jeter les bases d'une paix durable.

À travers sa participation active aux différentes réunions ministérielles, la délégation vietnamienne a une nouvelle fois mis en avant son engagement en faveur d'une ASEAN forte, unie et centrale dans l'architecture régionale. Le Vietnam a également réaffirmé son attachement au multilatéralisme, au respect du droit international et à la coopération internationale, tout en formulant de nombreuses propositions concrètes visant à renforcer les partenariats de l'ASEAN avec le Canada, la République de Corée et l'Australie dans des domaines d'avenir tels que la transition énergétique, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, les infrastructures, la sécurité alimentaire, la résilience régionale et le développement durable. Parallèlement, il a réitéré son soutien constant aux efforts internationaux en faveur de la Palestine, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la stabilité et le développement tant dans la région qu'à l'échelle mondiale. - VNA/VI