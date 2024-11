Améliorer l'efficacité de la coopération Vietnam-Pérou dans les domaines potentiels

Les chaussures sont les produits importés essentiels vers le Pérou. Photo : VietnamPlus

Le président Luong Cuong effectuera une visite officielle en République du Pérou et participera à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024 à Lima, Pérou, du 12 au 16 novembre, selon l'invitation de la présidente du Pérou Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Cette visite reflète le développement positif des relations bilatérales Vietnam-Pérou, du domaine politique-diplomatie à l'économie-commerce et constitue en même temps une opportunité historique, un moteur pour approfondir davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Le Vietnam et le Pérou ont officiellement établi des relations diplomatiques le 14 novembre 1994. Les hauts dirigeants des deux parties ont effectué régulièrement des visites, des réunions et des contacts bilatéraux. On peut citer les visites au Pérou pour participer au Sommet de l’APEC du président Nguyen Minh Triet en 2008, du président Tran Dai Quang en 2016… et les visites au Vietnam du président Pablo Kuczynski pour assister au Sommet de l'APEC en 2017, du ministre péruvien des Affaires étrangères Allan Wagner en 2018…

Les deux pays ont établi conjointement des mécanismes de dialogue bilatéraux comme la Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, le Comité intergouvernemental Vietnam-Pérou sur les questions économiques et la coopération technique.

En ce qui concerne les relations économiques, en 5 ans, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a augmenté de 79,1 %, passant de 353,78 millions de dollars en 2016 à 600 millions de dollars en 2022. Au cours des neuf premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a atteint 289,6 millions de dollars. Le Vietnam exporte des produits électroniques et des chaussures vers le Pérou en échange de produits péruviens comme le zinc, la farine de poisson, le bois, les produits de mer, les graines de chia et les raisins frais.

Pour faciliter la coopération bilatérale, le Vietnam et le Pérou ont signé de nombreux accords de coopération dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de la pêche, de la science et de la technologie..., notamment l'Accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels, le Protocole d'accord sur la coopération dans le cadre de l'APEC, l'Accord de coopération entre les deux chambres de commerce et d'industrie,...

Le Pérou est actuellement le 6e partenaire commercial du Vietnam et dispose du plus grand investissement direct des entreprises vietnamiennes en Amérique latine. Le Vietnam opère actuellement deux projets d'investissement importants au Pérou dans les domaines des télécommunications d’un capital total de plus d'un milliard de dollars.

Selon l'ambassadeur vietnamien au Pérou Bui Van Nghi, la cérémonie d'inauguration du port de Chancay au Pérou, prévu en novembre 2024, réduira le temps de transport maritime entre le Pérou et le Vietnam de 40 jours à 25 jours. Il s'agit d'une opportunité de contribuer à accroître la capacité et l'efficacité des échanges de marchandises et d'ouvrir des opportunités dans le domaine des services logistiques entre les deux pays.

Le Vietnam est l’un des pionniers dans la signature d’accords commerciaux avec les pays d’Amérique latine. Les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et ce continent se développent constamment. En seulement cinq ans, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a augmenté 1,5 fois, passant de 14,2 milliards de dollars en 2018 à 20,6 milliards de dollars en 2023. Notamment, outre les marchés réalisant un chiffre d'affaires important avec le Vietnam comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine, le Chili, de nombreux marchés émergents tels que le Panama, la Colombie et le Pérou sont devenus des points forts, avec des taux de croissance impressionnants enregistrés ces dernières années. Par conséquent, le Vietnam peut encourager les entreprises à rechercher des opportunités d’investissement en Amérique latine, tout en créant les conditions permettant aux investisseurs latino-américains, en particulier ceux au Pérou, de rechercher des opportunités au Vietnam.

En outre, les deux pays renforcent également leurs programmes d’échanges culturels et éducatifs. La mise en œuvre de programmes d'échanges d'étudiants, d'universitaires et culturels contribue à améliorer la compréhension et la cohésion entre les deux peuples.

À l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Pérou (14 novembre 1994 - 14 novembre 2024), nombreuses activités ont été organisées par les deux parties, notamment l'exposition "À la découverte du Pérou : un voyage visuel de la mer aux hautes montagnes et jungles" à Hanoï, le spectacle musical unique "Q'pop & Quechua Concert" à l'Opéra de Hanoï. -VNA/VI