Ambassadeur d'Algérie: "Le Vietnam est un pays très sûr"

« Le Vietnam, avec tout ce qu'il a fait pour son peuple, ne peut être que fier. Et je pense que le peuple vietnamien est très heureux, tout le monde le reconnaît que c'est un pays très sûr ».

C'est ce qu’a affirmé l'ambassadeur d'Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid, lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à l'occasion de la nouvelle année 2023, car selon lui, «le Vietnam est une société pacifique, éduquée, non violente, les gens sont amicaux ».

« Le Vietnam est un pays qui respecte toujours les droits de l'homme - cela se reflète dans sa participation active aux opérations de maintien de la paix des Nations unies (ONU) », a-t-il ajouté.

Le Vietnam est un pays très sûr. Photo: VNA

Félicitant le Vietnam pour son élection au Conseil des droits de l'homme de l’ONU, l'ambassadeur Boubazine Abdelhamid a exprimé sa conviction que le Vietnam serait un bon représentant, protégeant les droits de l'homme sans discrimination.

« Le Vietnam et l'Algérie entreront ensemble au Conseil des droits de l'homme et nous défendrons notre concept de droits de l'homme - droits à la vie », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Boubazine Abdelhamid a exprimé son admiration devant les progrès et les réalisations socio-économiques du Vietnam depuis le début du Doi Moi en 1986, ajoutant que l'économie vietnamienne s'est développée de manière extraordinaire. Selon lui, la vision claire et le bon choix des politiques des dirigeants vietnamiens ont aidé le Vietnam à faire de grands progrès dans le développement socio-économique.

« D'un pays en manque de nourriture, le Vietnam a réussi non seulement à assurer actuellement sa sécurité alimentaire, mais aussi à exporter, à la pointe du monde, du riz et des produits agricoles. L'industrie vietnamienne a connu un développement soutenu », a-t-il souligné.

Selon le diplomate algérien, le Vietnam possède aujourd'hui l'une des économies les plus ouvertes au monde avec quelque 70 accords commerciaux (bilatéraux et multilatéraux) signés. Le volume des exportations et des importations de biens en 2021 a atteint un niveau record de 668 milliards de dollars. Les exportations restent le point fort de l'économie vietnamienne, contribuant à la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) et le montant enregistré des investissements directs étrangers atteint 395 milliards de dollars.

L'économie vietnamienne s'est développée de manière extraordinaire. Photo: VNA

Selon les chiffres de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), le commerce entre les deux pays a atteint 262,5 millions de dollars en 2021 et 140 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2022.

En 2023, le Vietnam et l'Algérie pourront renforcer leurs échanges commerciaux. Pour augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux et réduire le déficit commercial entre les deux pays, la partie algérienne et la partie vietnamienne devraient encourager leurs entreprises à participer davantage à l'exploration du marché algérien pour acheter des produits, en notamment les produits agroalimentaires (dattes, huile d'olive), les minéraux (engrais et produits d'enrichissement des sols), le gaz (GPL) et d'autres matières premières.

En outre, il sera nécessaire de rénover le cadre juridique de la coopération algéro-vietnamienne. Un certain nombre d'accords commerciaux, de transport maritime et d'autres accords doivent être renouvelés et actualisés, créant une dynamique pour le développement de la coopération entre les deux pays.

Depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques le 28 octobre 1962, les relations entre les deux pays se consolident et s’étendent de plus en plus. La coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, culturelle, de la science et de la technologie… a également enregistré des progrès positifs, a-t-il indiqué.

L'ambassadeur Boubazine Abdelhamid a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait eu un impact négatif sur l'échange de délégations et le commerce entre les deux pays, de sorte que l'organisation de la 12e réunion du Comité mixte Vietnam - Algérie prévue à Hanoï dans les temps à venir serait donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

En outre, la diplomatie culturelle est véritablement devenue un pont entre la culture vietnamienne et la culture algérienne, aidant les deux pays à partager des valeurs culturelles sur la base du respect des différences.

Le Nouvel An lunaire du Vietnam . Photo: VTV.vn

L'ambassadeur Boubazine Abdelhamid a déclaré que sa première arrivée au Vietnam lors de son mandat coïncidait avec la célébration du Nouvel An puis le Têt du peuple vietnamien.

« J’ai découvert à cette occasion l’attachement du peuple vietnamien à sa culture et ses traditions ancestrales forgées à travers des siècles. Cette belle fête traditionnelle démontre le fort attachement du peuple vietnamien aux relations familiales, à la cohésion intergénérationnelle et plus profondément au retour aux sources », a-t-il partagé. -VNA/VI