Allusive Panorama : Le roi Hàm Nghi s’installe à la Cité impériale de Huê

Plus de 20 peintures à l’huile représentant des paysages originaux, réalisées par le roi Hàm Nghi durant ses années d’exil, seront exposées à la fin mars au palais de Kiên Trung, au sein de la cité impériale de Huê.

Entièrement non commerciale, elle sera accessible aux visiteurs de la Cité impériale de Huê, sans aucune œuvre mise en vente.



L’exposition Allusive Panorama constituera une deuxième étape majeure dans la présentation des peintures du roi Hàm Nghi au niveau national. Comparée à la précédente exposition au Musée des beaux-arts du Vietnam en novembre 2024, celle-ci sera d’une envergure plus importante, réunissant plus de 20 peintures issues de 10 collections privées.

Les œuvres ont été rapatriées, expertisées, préservées et restaurées par des experts de renom, sous la co-organisation de la Dr. Amandine Dabat, descendante de la cinquième génération du roi Hàm Nghi, et du chercheur en art Ace Lê.

Jusqu’à présent, le roi Hàm Nghi était surtout connu du public comme un héros national, figure du soulèvement de Cân Vuong. Cependant, peu de gens savaient qu’il comptait, aux côtés du peintre Lê Văn Miên, parmi les premiers artistes vietnamiens à avoir reçu une formation académique occidentale en arts plastiques.

Avant sa disparition, il laissa un important héritage artistique, composé de 91 peintures et sculptures. Une partie de ses œuvres a été révélée au monde de l’art à travers des ventes aux enchères et des expositions en France.

« Les peintures de Hàm Nghi sont une combinaison unique de son talent artistique et de son amour pour son pays. Il y exprime à la fois sa nostalgie pour sa patrie et une résistance discrète à l’oppression durant son exil », a déclaré le curateur Ace Lê.

L’exposition de ses œuvres au palais Kiên Trung, ancienne résidence de la famille royale de la dynastie des Nguyên, est perçue comme un hommage posthume à ce roi patriote. Elle représente également une occasion rare pour le public vietnamien d’admirer la beauté de ses peintures dans un cadre historique, aménagé selon les normes internationales d’exposition.

La vie du roi Hàm Nghi

L’exposition coïncidera avec l’Année nationale du tourisme, qui se déroulera à Huê en parallèle du Festival de Huê 2025, marquant le 50ᵉ anniversaire du Jour de la libération de la province ainsi que l’accession de la ville au statut de municipalité placée sous l’autorité centrale.

L'œuvre "Canh dong lua mi".

Selon Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, l’exposition consacrée au roi Hàm Nghi offrira aux jeunes générations une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture nationales, les sensibilisant ainsi davantage à la préservation et à la valorisation du patrimoine.

L’événement contribuera également à affirmer la place de l’ancienne capitale impériale comme un centre culturel majeur au sein du patrimoine historique vietnamien.

Les visiteurs auront l’occasion d’échanger avec les conservateurs et les experts pour en apprendre davantage sur le processus de rapatriement des œuvres du roi Hàm Nghi et sur l’organisation de l’exposition.

Une attention particulière sera portée à la Dr. Amandine Dabat, auteure du livre Hàm Nghi - Empereur exilé, artiste à Alger, publié au Vietnam fin 2024, qui apporte un éclairage approfondi sur la vie et la pratique artistique du souverain.

Descendante de la cinquième génération du roi Hàm Nghi, la Dr. Amandine Dabat a organisé en mai 2022 la première exposition en France consacrée au roi exilé, intitulée L’Art de l’exil - Ham Nghi, prince d’Annam (1871-1944), au musée des Arts asiatiques de Nice.

Elle a également joué un rôle clé dans le rapatriement de plusieurs œuvres du roi au Vietnam, dont la peinture à l’huile Lac sur les Alpes (1900-1903) et la pipe personnelle de Hàm Nghi, aujourd’hui conservées au Centre de conservation des monuments de Huê. – CVN/VNA/VI