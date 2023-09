Allocution du président américain Joe Biden à la presse après son entretien avec le secrétaire général Nguyen Phu Trong

Dans la soirée du 10 septembre, dès l’entretien de haut niveau, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et le président américain, Joe Biden

, se sont adressés à la presse vietnamienne, américaine et internationale, les informant des bons résultats de l’entretien.

Le président américain, Joe Biden, lors de la conférence de presse conjointe. Photo: VNA

L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous une version traduite du contenu de l’allocution du président américain Joe Biden:

Aujourd’hui, nous pouvons retracer le parcours de progrès dans les relations entre nos nations – du conflit à la normalisation jusqu’à ce nouveau statut élevé qui sera une force de prospérité et de sécurité dans l’une des régions les plus importantes du monde.

Nous faisons évoluer notre partenariat vers un partenariat stratégique intégral. Et nous sommes ravis de cela.

Il s’agit d’une étape cruciale pour nos nations qui reflète la force de nos relations alors que nous relevons les défis qui comptent le plus pour l’avenir de notre région et, franchement, pour le monde. Nous approfondissons notre coopération sur les technologies clés et émergentes, notamment en ce qui concerne la création d’une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs plus résiliente. Nous élargissons notre partenariat économique, stimulant ainsi davantage de commerce et d’investissements entre nos nations. Par exemple, l’année dernière, une entreprise vietnamienne a signé un accord de 4 milliards de dollars pour construire des véhicules électriques et des batteries en Caroline du Nord, aux États-Unis, ce qui créera plus de 7.000 emplois. Des entreprises technologiques vietnamiennes de classe mondiale entrent en bourse sur le marché boursier américain. Et nous accueillons de nouvelles offres plus importantes lors de cette visite.

Nous travaillons à lutter contre la crise climatique et à accélérer la transition énergétique propre du Vietnam; renforcer la sécurité sanitaire mondiale et faire progresser les traitements contre le cancer et le VIH/SIDA; renforcer notre coopération en matière de sécurité, y compris la lutte contre la traite des personnes. J'ai également soulevé l'importance du respect des droits de l'homme.

Ce qui est peut-être le plus vital pour notre avenir, c’est que nous redoublons les liens entre les peuples. Ils sont au cœur de notre partenariat. Cela inclut des millions d’Américains d’origine vietnamienne qui renforcent chaque jour des communautés à travers les États-Unis d’Amérique et attendent avec impatience les résultats de cette réunion.

Cette année, les États-Unis a soutenu l'Université Fulbright au

Vietnam

diplômant sa première promotion et nous travaillons à l'agrandissement de son nouveau campus et Thomas Vallely est très impliqué dans cela.

Nous investissons également dans le renforcement de la main-d'œuvre qualifiée en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, en promouvant les échanges éducatifs et la collaboration entre les scientifiques, les entrepreneurs et les innovateurs afin de mieux travailler ensemble pour saisir les énormes opportunités de cette nouvelle ère technologique.

Permettez-moi de terminer avec ceci. Tous les progrès réalisés au cours de nombreuses dernières années ont nécessité des années de travail acharné de la part des dirigeants des deux pays, y compris de mon ami présent ici aujourd’hui, l’ancien sénateur et ancien secrétaire d’État, aujourd’hui envoyé spécial du président pour le climat, John Kerry. Nous y sommes parvenus grâce à un autre ami qui n'est plus parmi nous et dont nous visiterons le mémorial demain, le feu sénateur John McCain.

Les deux hommes ont clairement compris, comme moi et tant d’autres, combien nous avions à gagner en travaillant ensemble pour surmonter un passé amer. Je me souviens du travail acharné qu’il a fallu, en tant que membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, pour parvenir à normaliser les relations en 1995.

Et il y a 10 ans, lorsque j'étais vice-président, nous avons franchi une nouvelle étape pour le lancement de notre partenariat intégral. Je suis incroyablement fier de la façon dont nos nations et nos peuples ont construit la confiance et la compréhension et ont travaillé pour réparer l’héritage douloureux que la guerre a laissé à nos deux nations. C'est un travail que nous nous engageons aujourd'hui à poursuivre : éliminer les munitions non explosées, réparer les dommages environnementaux causés par la dioxine, élargir le soutien aux personnes handicapées et prendre en compte de chaque militaire américain toujours porté disparu au Vietnam ainsi que des soldats vietnamiens tombés ou portés disparus lors de cette guerre.

Notre coopération sur ces questions douloureuses, ainsi que sur la création de nouveaux héritages, ceux de paix et de prospérité partagées, est un témoignage de la résilience et de l’esprit de nos deux peuples.

C’est un puissant rappel de tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous sommes capables de transcender la douleur du passé et d’embrasser un avenir de progrès, fondé sur l’unité des deux peuples.

Merci encore, Monsieur le Secrétaire Général. Le Vietnam est un pays important dans le monde et dans la région. Et j’ai hâte de poursuivre ce nouveau chapitre des relations entre les deux nations./.