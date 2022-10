Algérie – Vietnam : 60 ans de bonnes relations d’amitié traditionnelles

L’ambassadeur d’Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid, a affirmé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) les bonnes relations diplomatiques et amicales traditionnelles entre les deux pays, dans le contexte où ils célèbrent les 60 ans de l’établissement des relations diplomatiques.

L’ambassadeur d’Algérie au Vietnam, Boubazine Abdelhamid. Photo: Thanh Binh - VNA

Selon le diplomate algérien, les relations entre les deux pays se sont forgées au cours des années de guerre contre le colonialisme et l’occupation étrangère. Le Vietnam a reconnu le gouvernement provisoire de la République Algérienne le 26 septembre 1958 soit une semaine après son annonce. Ces relations historiques ont connu des prolongements dans le domaine de la coopération économique, technique et financière. De nombreux accords ont été signés, notamment durant les années 70 après le triomphe des Vietnamiens sur les Américains et la réunification du pays en 1975.

Ainsi, un courant d'échanges s’est établi entre les deux pays à travers les hautes visites effectuées de part et d'autre et les contacts au sein des institutions internationales.

Ainsi, le volume des échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Algérie ont commencé à croître d’année en année pour passer de 82 millions de dollars en 2009 à 281 millions de dollars en 2017. Ces échanges ont commencé à baisser par la suite et la pandémie du Covid 19 a eu un impact négatif sur les échanges de visite ainsi que sur les échanges commerciaux entre les deux pays. La fin de la pandémie et la tenue de la 12e session de la Commission mixte à Hanoi en décembre prochain vont donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales.

Cette année, les deux pays célèbrent le 60e anniversaire des relations diplomatiques, l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme. L’ambassadeur Boubazine Abdelhamid a annoncé une série d’activités pour cet événement important.

La tenue des consultations politiques (3e session) entre les deux ministères des Affaires étrangères à Hanoi en mai dernier a constitué un bon départ pour cet événement. Les deux pays veulent que cette célébration soit à la hauteur des bonnes relations entre les deux pays, comme en témoigne l’entretien téléphonique prévu entre les deux Chefs d’Etat.

L’ambassade d’Algérie à Hanoi va également organiser plusieurs activités notamment une réception qui sera jumelée avec celle de la Fête nationale du 1er novembre comme exposition de photos à Hanoi ; journée d’études à l’Académie diplomatique relevant du ministère vietnamien des Affaires étrangères ; concours de dessins d’enfants et de chants au Collège d’amitié Algérie – Vietnam ; cérémonie en l’honneur d’anciennes directrices et d’anciens directeurs de cet établissement scolaire. La pièce de Kateb Yacine « l’homme aux sandales de caoutchouc » évoquant le Président Hô Chi Minh qui sera jouée au théâtre national vietnamien.

Selon l’ambassadeur Boubazine Abdelhamid, si les relations politiques sont excellentes, Les relations économiques entre les deux pays ne se sont pas encore hissées au niveau des relations politiques. Le volume des échanges entre l’Algérie et le Vietnam a atteint 262,54 millions de dollars en 2021. Les importations algériennes se sont élevées à 231,57 millions de dollars et les exportations algériennes vers le Vietnam ont atteint 30,97 millions de dollars.

Pour réduire ce déficit de la balance commerciale entre les deux pays, la partie algérienne et la partie vietnamienne encouragent leurs entreprises à participer davantage à l'exploration du marché algérien pour acheter des produits, notamment agroalimentaires (dattes, huile d'olive), des minéraux (engrais et produits d'enrichissement des sols), du gaz (GPL) et d’autres matières premières.

En outre, il faudra procéder à la rénovation du cadre juridique de la coopération algéro-vietnamienne car parmi les nombreux projets d’accords et accords gouvernementaux de coopération bilatérale dans différents domaines certains nécessitent d’être actualisés notamment l’accord sur la protection réciproque des investissements. La nouvelle loi algérienne sur les investissements constitue un des éléments favorables à leur développement.

La 12e session de la Commission mixte se tiendra à Hanoi avant la fin de cette année et notamment les préparatifs en cours doivent passer en revue tous ces textes juridiques et les finaliser.

A cette occasion, l’ambassadeur Boubazine Abdelhamid a hautement apprécié les réalisations socio-économique acquises par le Vietnam ces derniers temps.

Il a souligné que le Vietnam a, dès 1986 lors du 6e Congrès national du Parti, entamé de nouvelles approches sur les plans interne et externe avec le lancement du Doi moi (Renouveau).

Ainsi, l'économie vietnamienne a commencé à se développer de manière constante à un rythme soutenu d'environ 7% par an au cours des 35 dernières années, le PIB, en croissance continue, a atteint 368 milliards de dollars en 2021 et a fait du Vietnam la 4ème grande économie de l'ASEAN. Le revenu moyen par habitant s’est multiplié par 17 fois pour s'établir à 3 512 dollars par an. Le Vietnam est sorti en 2008 du groupe des pays à faible revenu. De la carence alimentaire chronique, le Vietnam est arrivé à assurer non seulement sa sécurité alimentaire, mais aussi exporter, au premier rang mondial, le riz et les produits agricoles. L'industrie du Vietnam a connu un développement soutenu.

Le Vietnam a une des économies les plus ouvertes au monde aujourd'hui avec quelque 70 accords commerciaux (bilatéraux et multilatéraux). Le volume des exportations et des importations de biens en 2021 a atteint un record de 668,5 milliards de dollars. Les exportations restent le point fort de l'économie vietnamienne, contribuant à la croissance du Produit intérieur brut (PIB) et le montant enregistré des investissements directs étrangers a atteint 395 milliards de dollars.

Ces chiffres en constante évolution positive confirment que le Vietnam est sur la bonne voie qu’il prospère et réalise d’année en année d’importants progrès pour devenir un pays développé comme prévu.

L’ambassadeur algérien a également déclaré aimer beaucoup le Vietnam. Il a dit : « Mon arrivée au Vietnam a coïncidé avec la célébration du Têt. J’ai découvert à cette occasion l’attachement du peuple vietnamien à sa culture et ses traditions ancestrales forgées à travers des siècles. Cette belle fête traditionnelle montre l’attachement des vietnamiennes et des vietnamiens aux relations familiales, à la cohésion intergénérationnelle et plus profondément au retour aux sources ».

Au Vietnam, il a l’occasion de découvrir les arts martiaux vietnamiens notamment le Vocotruyen Vietnam (Vovinam) dont le championnat du monde a été, pour la première fois dans l’histoire, organisé en dehors du Vietnam, en l’Algérie.

En résumé, le Vietnam est un exemple de mariage réussi entre tradition et modernité. C’est l’exemple de l’arbre dont les racines sont profondément enfoncées dans le sol et les branches sont élancées toujours plus haut vers le ciel.