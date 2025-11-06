Alerte au typhon Kalmaegi, les compagnies aériennes ajustent leurs horaires

Avions à l'aéroport international de Dà Nang. Photo : VNA

L’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a émis une alerte urgente à l’approche du typhon Kalmaegi, prévenant que huit aéroports de la région du Centre pourraient être directement impactés.



Selon la CAAV, les aéroports internationaux de Dà Nang, Phu Bài et Liên Khuong, ainsi que les aéroports domestiques de Chu Lai, Phu Cat, Tuy Hoa, Pleiku et Buôn Ma Thuôt, devraient être directement touchés. Les aéroports de Cam Ranh et de Dông Hoi ont reçu pour instruction de rester en alerte et de suivre l’évolution de la situation météorologique en continu.



Afin d’atténuer les risques, la CAAV a ordonné à toutes les unités aéronautiques d’assurer une permanence 24h/24 et de respecter scrupuleusement les procédures d’intervention en cas de tempête tropicale.



Les aéroports doivent inspecter les pistes, les systèmes de communication et de navigation, renforcer les mesures de protection contre les tempêtes et les inondations, dégager les systèmes d’évacuation des eaux et sécuriser les équipements et les chantiers.



Les travaux de construction aux aéroports de Chu Lai et de Phu Cat doivent être interrompus aux points techniques désignés et des plans de reprise d’activité doivent être élaborés en cas de dégâts.



Les services météorologiques ont été chargés de fournir régulièrement des bulletins météo et des alertes météorologiques afin d’appuyer les compagnies aériennes et les contrôleurs aériens.



Il a été conseillé aux compagnies aériennes et aux prestataires de services de suivre de près l’évolution de la tempête et d’adapter leurs horaires de vol en privilégiant la sécurité.



Vietnam Airlines a annoncé d’importantes modifications d’horaires les 6 et 7 novembre. Les vols entre Hô Chi Minh-Ville et Phu Cat (VN1390, VN1391, VN1394 et VN1395 le 6 novembre ; VN1392 et VN1393 le 7 novembre) sont annulés.



Plusieurs vols sur les liaisons Hanoi–Phu Cat et Hô Chi Minh-Ville–Chu Lai partiront plus tôt que prévu, tandis que d’autres seront retardés en raison de conditions météorologiques défavorables.



Les vols à destination de Tuy Hoa, Pleiku, Buôn Ma Thuôt et Phu Bài seront également reprogrammés, la plupart avec un départ après midi. Vasco suspendra ses vols entre Hô Chi Minh-Ville et Liên Khuong le 6 novembre.



Plus de 50 vols opérés par Vietnam Airlines Group devraient être indirectement affectés. Il est conseillé aux passagers de suivre les mises à jour, d’attacher leur ceinture de sécurité pendant toute la durée du vol en raison des risques de turbulences et de consulter les notifications via les plateformes numériques de la compagnie aérienne ou la ligne d’assistance téléphonique à l’adresse https://zalo.me/3149253679280388721./. – VNA/VI