Aider les fournisseurs vietnamiens à participer à la chaîne de valeur de Walmart

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a rencontré Andrea Allbright, vice-présidente exécutive pour l’approvisionnement chez le groupe Walmart.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, Andrea Allbright, vice-présidente exécutive pour l’approvisionnement chez le groupe Walmart, et des délégués lors de la rencontre. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce





La rencontre a eu lieu dans le cadre du programme de travail du ministre Nguyen Hong Dien qui accompagne le président Vo Van Thuong aux États-Unis pour assister à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 à San Francisco.



Les deux parties ont discuté de la coopération dans le développement de la chaîne d'approvisionnement de Walmart au Vietnam, ainsi que des mesures visant à soutenir les fournisseurs vietnamiens pour qu’ils puissent participer à la chaîne de valeur mondiale du groupe Walmart.



Selon Andrea Allbright, le Vietnam fait actuellement partie du groupe des cinq pays qui exportent le plus de marchandises vers le réseau mondial de Walmart. Dans les temps à venir, la stratégie du groupe est de se concentrer sur la transformation du Vietnam en un centre régional asiatique d'approvisionnement en marchandises.



Elle a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de soutenir le processus d'expansion des opérations et d'amélioration de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement du groupe Walmart au Vietnam.



Pour sa part, le ministre Nguyen Hong Dien a suggéré que dans les temps à venir, Walmart renforce ses achats au Vietnam et sa coordination avec les unités du ministère de l'Industrie et du Commerce pour améliorer la capacité des entreprises en matière de participation à l'approvisionnement du système mondial de distribution, de vente en gros et au détail.



A cette occasion, le ministre Nguyen Hong Dien a invité le groupe Walmart à envoyer une délégation au Vietnam pour assister à la série d'événements Vietnam Sourcing 2024 prévu en juin l'année prochaine. Walmart a annoncé qu’il enverrait une délégation de hauts dirigeants et représentants de bureaux d'achat dans la région pour participer à cette série d'événements.