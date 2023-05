Aider les étudiants vietnamiens en Australie à trouver des opportunités d'emploi

L'Association des étudiants vietnamiens du Queensland (AVSQ) a organisé le 10 mai un événement académique pour les étudiants en technologies de l'information afin de les aider à rechercher des opportunités d'emploi dans des meilleurs cabinets de recrutement.

Considéré comme l'un des plus grands événements jamais organisés par l'AVSQ, « The Interview 2023 : Early Bird » a vu la participation de 80 étudiants vietnamiens et étrangers.

L'occasion d'aider les étudiants à avoir un aperçu du marché du travail australien et d'augmenter leurs chances de trouver un emploi, grâce à des contacts directs avec les employeurs. En même temps, l'événement les a aidés à rencontrer des experts, à élargir leurs relations.

Créée le 18 juin 2021, avec le soutien de l'ambassade du Vietnam en Australie et du consulat général du Vietnam à Sydney, l’ AVSQ est une organisation à but non lucratif axée sur les programmes de développement des compétences, l'orientation professionnelle des étudiants du Queensland et de toute l'Australie en général, ainsi que les événements de divertissement pour aider à connecter la communauté.

Dans les années à venir, l'AVSQ continuera d'organiser des événements pour aider les étudiants à élever leur prise de conscience sur les Objectifs de développement durable (ODD). Il s'agit d'un sujet très nouveau qui suscite l'attention de nombreux étudiants vietnamiens et internationaux dans le Queensland. -VNA/VI