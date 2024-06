Aide australienne pour la formation de l'évacuation aéromédicale pour la force de maintien de la paix vietnamienne

Un cours de formation sur l'évacuation aéromédicale a débuté le 10 juin à Hanoï, visant à doter une équipe chargée de l'évacuation aéromédicale de l’hôpital de campagne de niveau 2 N°6 du Vietnam des connaissances et des compétences nécessaires pour une participation réussie aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

S’exprimant à l’ouverture du cours, le colonel Luu Dinh Hien, commandant en chef du centre de formation du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a déclaré qu'il s'agissait du cinquième cours de formation de ce type soutenu par l'Australie pour les rotations des hôpitaux de campagne de niveau 2 du Vietnam. Il a attribué le succès des rotations des hôpitaux de campagne de niveau 2 au Soudan du Sud à l'expertise de l’Équipe d’Évacuation Aéromédicale (Aero-medical Evacuation Team-AMET), louant sa capacité à fournir des procédures médicales essentielles, à préparer les patients au transport et à faciliter les évacuations en toute sécurité depuis Bentiu vers Djouba, capitale de Soudan du Sud et l'Ouganda.



Le cours durerant jusqu’au 16 juin avec la participation de 28 stagiaires est dirigé par les experts de l'École de médecine de l'armée australienne. Le cours bénéficiera également de l’assistance du personnel de l'Université de médecine militaire du Vietnam, de l'hôpital militaire 175, du service de défense aérienne et de l'armée de l'air, ainsi que de ceux qui ont déjà servi dans l'AMET de l’Hôpital de campagne de niveau 2.



Ils acquerront des connaissances approfondies de l'évacuation aéromédicale conformément aux normes internationales et des Nations unies, englobant des sujets tels que la médecine aéronautique, les questions médicales et pharmaceutiques, la planification de l'évacuation aéromédicale, les protocoles de sécurité, les procédures d'accueil et de transfert des patients, le traitement initial et les premiers secours, ainsi qu'une communication efficace pendant les évacuations de patients.



Le cours se terminera par une phase pratique tenue au Régiment 916. Ici, les stagiaires perfectionneront leurs compétences grâce à des scénarios d'évacuation médicale simulés à l'aide d'hélicoptères. Les exercices couvriront les procédures de chargement et de déchargement des patients et nécessiteront qu'ils répondent efficacement à diverses urgences médicales prédéfinies.-VNA/VI