Aide américaine dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains

Une délégation conduite par l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper s'est rendue le 21 février dans la province montagneuse de Lao Cai (Nord).

Photo: VNA

La délégation américaine a travaillé avec le président du Comité populaire de Lao Cai Trinh Xuan Truong sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Ce dernier a exprimé son souhait de renforcer l'échange des expériences entre les deux parties en ce domaine. Il a également appelé au soutien des organisations non gouvernementales américaines pour aider les victimes de la traite des êtres humains à se réinsérer durablement dans la communauté. En outre, Trinh Xuan Truong a proposé à l'ambassadeur Marc Knapper d'encourager les entreprises américaines à explorer les opportunités d'investissement dans cette localité.

L'ambassadeur américain a également exprimé son désir d'en savoir plus sur la situation socioéconomique et le développement des infrastructures à Lao Cai. Il est en train d'encourager les Américains à visiter le Vietnam en général, et Sapa en particulier. Il a déclaré espérer qu'en 2023, les deux pays pourront porter leurs relations à un niveau de coopération stratégique. Les États-Unis soutiennent un Vietnam fort, prospère et indépendant ; et respectent la souveraineté, l'intégrité territoriale et les institutions politiques du Vietnam, a-t-il souligné.

Dans l'après-midi du même jour, l'ambassadeur Marc Knapper a assisté à une discussion organisée par FHI 360 - Santé Familiale Internationale sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Il a rendu visite à la maison caritative destinée aux femmes qui sont amenées clandestinement de l'autre côté de la frontière.

Fondée en 2010, cette maison a reçu et soutenu 320 victimes de la traite. Elle est financée complètement par Pacific Links Foundation, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis.