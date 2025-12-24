Aide américaine aux populations sinistrées du Centre

Le 23 décembre, dans la province de Gia Lai, le Département de gestion des digues et de lutte contre les catastrophes naturelles (relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), le Consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville et l’organisation CRS au Vietnam ont organisé une cérémonie de remise symbolique d'une somme d'assistance aux populations du Centre pour leur relèvement post-catastrophe.



L’événement a réuni le directeur adjoint dudit département, Nguyen Van Tien, la consule générale américaine Melissa Anne Brown, la représentante de CRS au Vietnam, Dao Thi Hong, entre autres. À la nouvelle de lourds dégâts causés par les catastrophes naturelles, le gouvernement américain a débloqué une aide d’urgence de 1,25 million de dollars via CRS en faveur des provinces de Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak.



Au nom du gouvernement américain, Melissa Anne Brown a officiellement remis la somme à Nguyen Van Tien. Pour la seule province de Gia Lai, le soutien s’élève à 4,27 milliards de dongs (environ 161 000 dollars).



Nguyen Van Tien a exprimé sa vive gratitude envers le gouvernement et le peuple américains, ainsi que CRS, pour ce soutien concret et opportun qui contribuerait à stabiliser rapidement la vie des sinistrés. Après la cérémonie, la délégation s’est rendue dans la commune de Tuy Phuoc Dong pour évaluer sur le terrain la mise en œuvre effective de cette assistance . -VNA/VI