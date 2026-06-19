Agriculture: les atouts de Lâm Dông pour conquérir les marchés halal mondiaux

Forte de ses atouts agricoles et touristiques, la province de Lâm Dông s’affirme progressivement sur le marché halal, un secteur en pleine expansion regroupant les produits et services conformes aux préceptes de l’islam.

Récolte de légumes dans une exploitation agricole sous serre certifiée VietGAP à Da Lat, destinés aux marchés national et international. Photo: VNA

Réputée pour son agriculture de haute technologie, Lâm Dông dispose d’une large gamme de produits de qualité, notamment des légumes, des fleurs, du café, du thé, des fruits ainsi que des produits agricoles transformés à forte valeur ajoutée. Ces avantages offrent des perspectives favorables au développement de produits alimentaires, de services touristiques et de séjours répondant aux standards halal, permettant ainsi d’accéder plus efficacement aux marchés du Moyen-Orient, d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’autres régions du monde.

Parmi les entreprises engagées dans cette dynamique figure la société Hông Ân, spécialisée dans la production et l’exportation de champignons de haute qualité. Implantée dans la commune de Ninh Gia, l’entreprise exploite un système intégré de fermes et d’unités de transformation produisant plus d’une cinquantaine de variétés de champignons. Ses produits sont déjà exportés vers plusieurs marchés exigeants, notamment les États-Unis, l’Italie, le Canada et l’Australie.

Selon sa directrice, Pham Thi Ân, l’entreprise exporte actuellement des champignons en conserve vers plusieurs pays et constate un intérêt croissant de partenaires souhaitant les distribuer sur les marchés halal. Dans cette perspective, la société étudie les procédures nécessaires à l’obtention de certifications halal destinées notamment aux marchés malaisien et indonésien.

Elle souligne que les exigences liées à la certification halal ne sont pas nécessairement plus strictes que celles imposées par certains marchés européens ou nord-américains. Toutefois, son entreprise poursuit ses consultations avec des experts et des organismes compétents afin de sélectionner les certifications les mieux adaptées à ses produits et aux marchés visés.

Selon les statistiques provinciales, Lâm Dông compte actuellement 38 entreprises et établissements certifiés halal dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du tourisme. Au cours des cinq premiers mois de 2026, les exportations vers les marchés musulmans ont atteint près de 40 millions de dollars. Un résultat encourageant, qui reste néanmoins inférieur au potentiel dont dispose la province.

Pour Dinh Van Tuân, vice-président du Comité populaire provincial, l’industrie halal locale se trouve encore à un stade embryonnaire et ne constitue pas encore un écosystème pleinement structuré. Le développement du secteur se heurte également à plusieurs obstacles, notamment les contraintes logistiques, les différences culturelles et la distance géographique séparant la province de certains marchés cibles.

Afin de relever ces défis, les autorités provinciales prévoient de concentrer leurs efforts sur la construction d’un écosystème halal cohérent, articulé autour de secteurs prioritaires tels que l’alimentation, le tourisme, le commerce et les services de santé adaptés aux visiteurs musulmans. Des mesures de promotion, de communication, de soutien aux entreprises et de facilitation de l’accès aux marchés islamiques seront également renforcées.

Pour Dinh Công Hoang, professeur associé et docteur à l’Académie vietnamienne des sciences sociales, Lâm Dông réunit déjà la plupart des conditions nécessaires au développement de cette filière, notamment grâce à ses deux piliers que sont l’agriculture et le tourisme. Il estime que les produits agricoles bénéficiant déjà de certifications internationales telles que ISO, HACCP ou biologique répondent à une grande partie des critères requis pour accéder au marché halal. Les entreprises doivent désormais approfondir leur connaissance des spécificités culturelles et religieuses afin d’adapter leurs modèles de production.

Pour Lâm Dông, le développement de l’économie halal représente ainsi une opportunité stratégique de stimuler les exportations, de diversifier les partenaires commerciaux et de renforcer son intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment sur les marchés du Moyen-Orient, de l’ASEAN, de l’Asie du Sud et de l’Afrique. -VNA/VI