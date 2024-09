Agriculture : le Vietnam accueille une grande délégation commerciale américaine

La sous-secrétaire d'État américaine au commerce et aux affaires agricoles étrangères, Alexis Taylor, à la conférence de presse, le 12 septembre à Hanoï. Photo: dangcongsan.vn

Une délégation commerciale américaine de 100 participants, dont 35 représentants d'entreprises et des fonctionnaires des départements de l'agriculture de neuf États, est arrivée au Vietnam pour explorer des opportunités de coopération.



C’est la plus importante mission commerciale agricole jamais organisée par les États-Unis au Vietnam. Elle est dirigée par la sous-secrétaire d'État américaine au commerce et aux affaires agricoles étrangères, Alexis Taylor. Sa visite au Vietnam intervient à l’occasion du premier anniversaire du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.



Lors d'une conférence de presse donnée le 12 septembre à Hanoï, la sous-secrétaire Alexis Taylor a indiqué qu'il s'agissait de sa deuxième visite au Vietnam en deux ans. La mission vise à établir des liens avec les principaux importateurs via des rencontres d'affaires et à mieux comprendre les conditions du marché local et régional grâce à des visites sur le terrain et des discussions avec des experts du secteur et des officiels gouvernementaux à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.



Répondant à la question d’un journaliste de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur l'importance de cette visite pour la coopération bilatérale, Alexis Taylor a déclaré qu’elle illustrait l'intérêt du secteur agroalimentaire américain pour le marché vietnamien.



Elle a estimé que le Vietnam et les États-Unis avaient des échanges agricoles complémentaires. Les exportations américaines de fruits vers le Vietnam comprennent de nombreuses variétés non cultivables localement, tandis que le Vietnam fournit aux États-Unis des fruits tropicaux non produits sur leur territoire.



"Ainsi, pour tous les intérêts de nos entreprises agroalimentaires pour le marché vietnamien, je pense qu'il existe un intérêt égal pour les produits vietnamiens sur le marché américain", a-t-elle affirmé.



Concernant la manière dont les États-Unis peuvent aider le Vietnam à développer une agriculture verte et durable, la sous-secrétaire a affirmé que cela était une priorité dans les relations entre les deux pays dans le secteur agricole, ajoutant que les deux pays s’étaient engagés dans de nombreux forums internationaux sur la résilience au changement climatique.



Alexis Taylor a précisé que le Vietnam participait activement à l'innovation dans le domaine de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et du changement climatique, ainsi qu'à la coalition pour une croissance durable de la productivité.



Selon elle, son pays a une initiative sur les droits en matière d'engrais qui se concentre sur l'utilisation efficace des fertilisants et qui vise à réduire les émissions de méthane, principalement dans la région du Mékong.



Elle a indiqué que les deux pays allaient explorer une longue liste d'autres activités de coopération dans le domaine du climat.



Karen Ross, secrétaire du Département de l'alimentation et de l'agriculture de Californie, a souligné la coopération entre les États-Unis et le Vietnam, incluant la signature du protocole d'accord sur la résilience au changement climatique et l'agriculture intelligente.



Selon le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, les États-Unis sont devenus le plus grand importateur de produits agricoles, forestiers et aquatiques du Vietnam au cours des huit premiers mois de 2024. Pendant cette période, ces produits ont généré environ 8,58 milliards de dollars de revenus sur le marché américain, représentant 21,4% des exportations totales du Vietnam dans ce secteur, et une augmentation de 23,5% en rythme annuel. -VNA/VI