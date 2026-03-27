Agriculture et énergie verte : le Vietnam et les États-Unis intensifient leur coopération

Dégustation de plats préparés sur place lors du programme « À la découverte de l’agriculture américaine », organisé le 19 juillet 2025 par le Département de l’Agriculture des États-Unis et le Consulat général des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a récemment tenu une séance de travail avec Luke Lindberg, sous-secrétaire au Commerce et aux Affaires agricoles étrangères du Département américain de l'Agriculture.

Les deux parties ont réaffirmé que l’agriculture constitue l’un des piliers du partenariat stratégique global Vietnam–États-Unis, mettant en avant la forte complémentarité de leurs économies agricoles. Le Vietnam bénéficie d’atouts dans les produits tropicaux, les produits aquatiques et le bois, tandis que les États-Unis sont un fournisseur clé d’intrants tels que le soja, le maïs, le blé et les produits laitiers. Cette complémentarité favorise une chaîne d’approvisionnement équilibrée et non concurrentielle, au bénéfice des entreprises et des consommateurs des deux pays.

Selon Luke Lindberg, le Vietnam représente un marché stratégique qui suscite un intérêt croissant de la part des entreprises américaines. Le Département de l’Agriculture des États-Unis prévoit d’organiser deux missions commerciales agricoles majeures en 2026, illustrant le potentiel de croissance du marché vietnamien.

En 2025, les exportations agricoles américaines vers le Vietnam ont progressé de 45 %, avec des hausses marquées du maïs (+60 %), du soja (+40 %) et du coton (+30 %), confirmant le dynamisme de la demande vietnamienne.

Sur le plan des perspectives futures, Nguyen Sinh Nhat Tan a indiqué que le Vietnam accélère le déploiement de l’essence E10 et envisage progressivement les E15 et E20, stimulant ainsi la demande en éthanol, maïs et manioc. La partie américaine s’est déclarée prête à soutenir le Vietnam dans la sécurité énergétique et à renforcer la coopération agricole dans le cadre de la transition verte.

Enfin, les deux parties ont convenu de maintenir des échanges techniques étroits et de préparer de nouvelles initiatives de coopération, afin de faire de l’agriculture un moteur stratégique du partenariat bilatéral.-VNA/VI