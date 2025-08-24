Agriculture bas carbone au Vietnam : vers une production végétale durable et compétitive

La culture végétale est le secteur agricole le plus émetteur, représentant près de 80 % des émissions totales, principalement en raison du méthane dégagé par la riziculture inondée, de l’utilisation inefficace des engrais et du traitement peu optimal de la paille après récolte.

Si les pratiques actuelles ne changent pas, ce mode de production exercera non seulement une pression croissante sur l’environnement, mais exposera aussi les produits agricoles vietnamiens à de multiples barrières sur les marchés internationaux, où les exigences en matière de réduction des émissions, de certification durable et de traçabilité carbone se durcissent.

Les experts estiment toutefois que la culture végétale recèle un fort potentiel de réduction des émissions, à condition d’être orientée correctement, grâce à des solutions techniques simples, abordables et rapidement reproductibles, du niveau des exploitations familiales à l’échelle nationale. Passer d’une production traditionnelle à une production certifiée bas carbone n’est pas seulement une tendance inévitable, mais aussi une opportunité d’accroître la valeur et la compétitivité de l’agriculture vietnamienne.

Selon Lê Quôc Doanh, ancien vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural (aujourd’hui ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), le Vietnam dispose des bases techniques et du réseau d’appui nécessaires pour mettre en œuvre efficacement des modèles de culture à faibles émissions. Fort de son expérience dans la direction du projet VnSAT (Transformation durable de l’agriculture vietnamienne), il souligne que, lorsque les agriculteurs sont convaincus de l’efficacité des modèles durables, l’adoption de nouvelles techniques et le changement des pratiques culturales deviennent bien plus favorables.

De son côté, l’ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cao Duc Phat, a rappelé que les politiques de réduction des émissions ne réussiront que si elles offrent des incitations économiques suffisantes pour amener les agriculteurs à s’y engager volontairement. Poussée par le changement climatique et les exigences des marchés haut de gamme (comme l'Union européenne et le Japon), la réduction des émissions est devenue une tendance incontournable. C'est pourquoi des mécanismes de soutien financier sont préconisés, tels que des crédits préférentiels ou une aide aux intrants. L'agriculture bas carbone nécessite en effet des investissements initiaux plus élevés et des périodes d'amortissement plus longues.

Rizières cultivées pour réduire les émissions à la socété New Green Farm, Can Tho. Photo : VNA

Actuellement, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement élabore un projet ambitieux pour la période 2025-2035. Il vise à réduire d’au moins 10 % les émissions de gaz à effet de serre et 30 % celles de méthane issues de la production végétale d'ici 2035 (par rapport à 2020).

Le projet prévoit la création d'au moins 15 modèles de production à faibles émissions, intégrant des crédits carbone conformes aux normes internationales. Il inclut également le développement de 5 fiches techniques pour des cultures clés comme le riz, la canne à sucre, le café, le manioc et la banane. Ces solutions seront adaptées aux spécificités de chaque région et de chaque groupe de cultures.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement espère que ce projet constituera la base d’un véritable écosystème agricole bas carbone, l’État jouant un rôle de facilitateur politique, les entreprises investissant dans les technologies, les agriculteurs étant les acteurs centraux de la transition, et les partenaires internationaux un levier d’accompagnement.-VNA/VI