Agoda: Les voyageurs vietnamiens en tête en Asie pour l’adoption de l’IA dans le tourisme

Selon le rapport Agoda 2026 Travel Outlook, les voyageurs vietnamiens se distinguent comme les plus enthousiastes d’Asie en matière d’adoption de l’intelligence artificielle (IA) pour la planification de leurs voyages.

L’étude révèle que 81 % des voyageurs vietnamiens envisagent d’utiliser l’IA pour organiser leur prochain séjour, soit le taux le plus élevé du continent, bien au-dessus de la moyenne asiatique établie à 63 %, a indiqué Vu Ngoc Lam, directeur d’Agoda Vietnam.

Bien que l’usage de l’IA dans le tourisme n’en soit encore qu’à ses débuts, la perception qu’en ont les voyageurs reste largement positive. Le rapport montre que 86 % des Vietnamiens interrogés déclarent faire confiance aux informations générées par l’IA ou adopter une position neutre à leur égard. Dans le détail, 28 % affirment lui faire pleinement confiance, tandis que 59 % se disent neutres, un climat favorable qui laisse entrevoir un potentiel d’adoption rapide à mesure que ces technologies deviendront plus accessibles et mieux intégrées aux usages quotidiens.

La transformation numérique rapide du Vietnam et son écosystème technologique florissant accélèrent l'intégration de l'IA dans la vie quotidienne, du travail à l'éducation, en passant par le shopping et les loisirs. La planification des voyages ne fait pas exception.

Parmi les voyageurs vietnamiens utilisant déjà l’IA, les applications les plus courantes concernent la recommandation d’attractions et d’activités locales, la suggestion de restaurants, ainsi que la création d’itinéraires personnalisés et la traduction en temps réel, chacune citée par 30 % des utilisateurs. Ces usages traduisent une forte appétence pour des expériences de voyage plus intelligentes, flexibles et adaptées aux préférences individuelles.

Vu Ngoc Lam, directeur d'Agoda Vietnam, a commenté ces résultats : « Il est particulièrement impressionnant de constater l’ouverture des voyageurs vietnamiens à l’intégration des technologies dans leurs expériences de voyage. Cet intérêt marqué pour l’IA reflète une curiosité naturelle, un besoin accru d’efficacité et une recherche de personnalisation. En tant que plateforme de voyage numérique, Agoda investit en permanence dans l’innovation technologique afin d’offrir des expériences fluides et intuitives, permettant aux voyageurs d’explorer le monde selon leurs envies, leur rythme et leur style. »

Avec une offre regroupant plus de 6 millions d’hébergements, 130.000 itinéraires de vol et 300.000 activités, accessibles via une interface de réservation unique et fluide, Agoda se positionne comme un acteur clé pour accompagner les voyageurs vietnamiens en 2026, en s’appuyant sur des solutions technologiques intelligentes destinées à simplifier la préparation des voyages et à en renforcer la personnalisation. -VNA/VI