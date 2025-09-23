AGNU 80: le Vietnam présente l’ouverture à la signature de la Convention de Hanoi

Les délégués lors de l’ouverture de la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. Photo : Ministère des Affaires étrangères

Le Vietnam a présenté l’ouverture de la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (dite «Convention de Hanoi»), qui s’est tenue lundi 22 septembre au siège des Nations Unies, dans le cadre du débat général de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 80).



L’événement, organisé conjointement par les ministères vietnamiens des Affaires étrangères et de la Sécurité publique, ainsi que par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a réuni 120 représentants de pays membres de l’ONU, d’instituts de recherche et d’organisations internationales.



Dans son discours d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères par intérim, Lê Hoài Trung, a souligné que la coopération internationale était essentielle à la lutte contre la cybercriminalité et qu’elle gagnerait en efficacité grâce à l’adoption de la Convention, premier cadre juridique mondial à aborder ce problème.

Le ministre des Affaires étrangères par intérim, Lê Hoài Trung (6e à partir de la gauche), et les délégués lors de l’événement. Photo : VNA

Il a souligné qu’en tant qu’hôte de la cérémonie de signature, le Vietnam espère que cet événement marquera une nouvelle étape dans le renforcement du multilatéralisme et la promotion des efforts mondiaux contre les cybermenaces.



La vice-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive de l’ONUDC, Ghada Waly, a décrit la Convention comme un tremplin dans la lutte contre la cybercriminalité, la présentant comme le premier traité de justice pénale des Nations Unies depuis plus de 20 ans, conçu pour lutter contre les formes actuelles et futures de cybercriminalité.



Elle a salué les efforts du Vietnam pour préparer la cérémonie de signature et a assuré les pays du soutien continu de l’ONUDC dans l’adoption et la mise en œuvre du document.



Le vice-ministre de la Sécurité publique, Lê Quôc Hung, a réaffirmé l’engagement du Vietnam à accorder la priorité à la cybersécurité et à la lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies.



Il a indiqué que le Vietnam s’efforcerait d’aligner son système juridique national sur les dispositions de la Convention et de renforcer la coordination interinstitutions tout au long du processus de signature, de ratification et de mise en œuvre.



Les participants à l’événement ont partagé l’importance du multilatéralisme, soulignant le rôle de la Convention comme premier instrument juridique mondial contre la cybercriminalité. Ils ont également exprimé leur confiance dans le succès de l’ouverture à la signature organisée par le Vietnam. – VNA/VI