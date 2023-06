Agent orange : les parlementaires belges proposent un projet de résolution

La Chambre des représentants de Belgique a tenu mardi 20 juin une audition sur un projet de résolution en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine.

Vue de l’audition sur un projet de résolution en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine, le 20 juin. Photo : VNA

Présent à la session, l’ambassadeur vietnamien Nguyên Van Thao a informé les participants des politiques, programmes d’action et plans pour les victimes de la guerre au Vietnam, ainsi que de l’étroite coordination entre le Vietnam et les États-Unis dans le règlement des conséquences de la guerre.

Le traitement des questions de l’agent orange/dioxine a besoin d’un soutien international, a-t-il déclaré, louant le gouvernement et le peuple belges pour leur coopération et leur assistance au Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre et la construction nationale au cours des dernières années, à travers de nombreux programmes et projets fructueux.

Pierre Gréga, président de l’Association d’amitié Belgique-Vietnam, qui s’est rendu au Vietnam en mars dernier, a déclaré que de nombreux enfants vietnamiens vivant dans des zones contaminées par la dioxine sont nés avec des malformations congénitales.

Soulignant l’importance du projet de résolution, le responsable a exprimé son espoir qu’il sera adopté pour faciliter l’analyse des impacts de la dioxine sur l’homme et l’environnement.

C’est le problème non seulement du Vietnam mais aussi du monde entier, a-t-il souligné.

Jan Haemers, PDG de Haemers Technologies, a déclaré que son entreprise travaille avec le ministère vietnamien de la Défense depuis 2022 dans l’assainissement de la dioxine dans certains "points chauds" avec le soutien du gouvernement belge.

André Flahaut, l’un des cinq parlementaires belges qui ont proposé le projet de résolution, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bruxelles qu’il espère que le projet de loi sera adopté cette année à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Vietnam et Belgique.

Partageant ce point de vue, la présidente de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants de Belgique, Els Van Hoof, a déclaré que le travail d’information devrait être intensifié pour appeler au soutien international, en particulier les entreprises technologiques, dans le nettoyage de la dioxine au Vietnam. Selon elle, une fois le projet de résolution approuvé, le Parlement belge sera la première législature européenne à soutenir ce dossier.

Selon l’Association des victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine (VAVA), de 1961 à 1971, environ 80 millions de litres de produits chimiques toxiques ont été déversés par l’armée américaine dans le Centre et le Sud du Vietnam, dont près de 400 kg de dioxine. Le pays compte actuellement environ 4,8 millions de personnes qui ont été exposées à la dioxine, dont 3 millions en sont victimes à des degrés divers.