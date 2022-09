Agence vietnamienne d'information : 77 ans des sources d’information fiable

Le 15 septembre 1945, l’Agence vietnamienne d’Information publia l’intégralité de la Déclaration d’Indépendance et la liste des membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam.

Cet événement revêtit une grande signification non seulement pour l’Agence vietnamienne d’Information mais aussi pour toute la nation. Le 15 septembre est depuis lors la Journée célébrant la naissance de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Ces 77 dernières années, la VNA a grandement contribué au pays.

Pendant les résistances pour l’indépendance nationale, les journalistes de la VNA étaient aussi des soldats chargés de glaner et de communiquer des nouvelles pour la nation.

Valorisant ses fières traditions, la VNA se développe et devient un complexe de médias moderne comprenant de multiples produits d’actualité.

Avec ses 63 bureaux dans toutes les villes et provinces du pays et 30 autres sur les cinq continents, la VNA compte actuellement un contingent de correspondants opérationnels dans l'ensemble du pays et dans la plupart des régions importantes du monde.

La VNA maintient sa position d'une organisation de communication officielle et d'un centre d’information stratégique et fiable du Parti et de l’Etat, contribuant à l’œuvre d’édification, de développement et de défense du pays.

Elle a sorti d'une variété de nouveaux produits avancés et multimédias pour répondre à la demande des clients et du grand public.

La VNA a rapidement adopté des politiques et des mesures pour ses changements dans de nouvelles circonstances./.