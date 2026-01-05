Afflux record de passagers internationaux à l’aéroport de Nôi Bài

Record d’arrivées internationales à l’aéroport de Nôi Bài. Photo : VNA

L'aéroport international de Noi Bai a accueilli environ 115.000 passagers le 4 janvier, dernier jour des vacances du Nouvel An, atteignant ainsi le pic de fréquentation de cette période de quatre jours.



Parmi ces passagers, le trafic international a atteint 50.000, un record, avec 330 vols, tandis que le trafic domestique a été estimé à environ 65.000 passagers sur 320 vols.



Durant les vacances du Nouvel An, le trafic passagers de l'aéroport aurait augmenté de 5 à 10 % par rapport à la normale.



L'aéroport a indiqué que l'année 2025 devrait poursuivre sa forte reprise et sa croissance parmi les compagnies aériennes nationales établies telles que Vietnam Airlines, Vietjet Air et Bamboo Airways, tout en marquant l'entrée sur le marché de Sun Phu Quoc Airways (SPA).



Sur le réseau international, le programme hivernal 2025 a affiché une croissance soutenue, avec l'ouverture de nombreuses nouvelles lignes vers Hanoï par plusieurs compagnies aériennes, dont Hainan Airlines, Shandong Airlines, Etihad Airways, Ethiopian Airlines et Spring Airlines. Par ailleurs, de nombreuses compagnies aériennes existantes ont également augmenté la fréquence de leurs vols. - VNA/VI