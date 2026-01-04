Affluence en hausse au poste-frontière international de Huu Nghi en début d’année

Des flux continus de touristes nationaux et internationaux au poste-frontière international de Huu Nghi ont été enregistrés en début d’année. Photo : VNA

En ce début d’année 2026, le poste-frontière international de Huu Nghi, dans la province de Lang Son (Nord), connaît une animation particulière. Des flux continus de touristes nationaux et internationaux s’y pressent pour accomplir les formalités d’immigration.

Afin d’assurer la fluidité des déplacements, les forces fonctionnelles ont renforcé les effectifs et optimisé l’application des technologies de l’information. Selon le major Tô Duc Long, chef adjoint du poste de contrôle frontalier de Huu Nghi, le flux quotidien atteint actuellement entre 6 200 et 6 400 passagers, soit une hausse de 20 à 30 % par rapport à la normale. Des agents expérimentés sont mobilisés pour réguler la circulation et garantir la rapidité des procédures, tout en maintenant un niveau élevé de sécurité.



Duong Thi Khanh Phuong, guide touristique, a souligné l’amélioration notable des infrastructures, notamment des aires de stationnement et des navettes électriques, contribuant à renforcer le confort des voyageurs.



Parallèlement aux circuits classiques, les programmes de deux jours et une nuit utilisant des laissez-passer, lancés en avril 2025, rencontrent un vif succès, en particulier auprès des jeunes désireux de découvrir la culture et la gastronomie de part et d’autre de la frontière, entre Lang Son (Vietnam) et Pingxiang (Chine).

Cette dynamique illustre l’attractivité croissante du tourisme frontalier et témoigne de la préparation proactive de la province de Lang Son. Ces signaux positifs ouvrent de nouvelles perspectives de développement socio-économique et contribuent à renforcer la coopération transfrontalière pour l’année à venir.-VNA/VI