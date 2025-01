Affirmation de la position du Vietnam dans le flux du temps

Le président Luong Cuong. Photo : VNA

L'année 2024 marque de nombreux jalons dans la cause de la construction et du développement du pays. C'est une année de mouvements forts et positifs, créant un vent nouveau dans la plupart des activités de la vie sociale, créant une prémisse importante pour que tout le pays puisse faire une percée, accélérer la réalisation des objectifs fixés et entrer fermement dans la nouvelle ère juste après le 14e Congrès national du Parti.

A l'occasion du Nouvel An 2025, le président Luong Cuong a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d’information (VNA).

Journaliste : Ces dernières années, le Parti et l’État ont mis en œuvre fortement la politique de réforme judiciaire. Pourriez-vous nous parler des contributions de la réforme judiciaire aux réalisations globales du développement socio-économique du pays et des solutions proposées pour continuer à perfectionner l’État de droit socialiste ?

Président Luong Cuong : La réforme judiciaire est un contenu important de la politique d’innovation du Parti ; il s’agit d’une tendance inévitable et continue à s’adapter aux situations changeantes, contribuant à la construction et au perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam. Sous la direction du Parti, ces dernières années, le système judiciaire de notre pays a connu une évolution positive, obtenant des résultats importants dans tous les aspects : institutionnaliser les options visant à promouvoir l’efficacité préventive et la bienveillance dans le traitement des criminels ; réduire les peines, élargir des sanctions pécuniaires et des peines non privatives de liberté pour certains types de délits ; appliquer des peines plus légères aux délinquants juvéniles ; limiter l’application de la peine de mort et l’appliquer seulement à certains types de crimes particulièrement graves ; régler la criminalisation des relations civiles et économiques et l’omission des criminels et des délinquants ; perfectionner les règles relatifs à la suppression du casier judiciaire afin de faciliter la réinsertion précoce des personnes condamnées dans la communauté. L’amélioration du droit civil a contribué à créer un environnement commercial égale, protégeant les droits et intérêts légitimes des organisations, des individus, des intérêts de l’État et des intérêts publics ; à créer l’équité dans les relations civiles et économiques et résoudre les affaires civiles.

Les procédures judiciaires sont améliorées dans le sens de démocratie, d’ouverture, de transparence, facilitant et augmentant l'accès des citoyens à la justice, surmontant les injustices et les erreurs dans les activités judiciaires. Récemment, le Bureau Politique a accepté l’option de rechercher et de perfectionner les textes juridiques concernant l'engagement de poursuites civiles lorsque le sujet des droits civils est un groupe vulnérable ou est lié à des intérêts publics mais qu'il n'y a personne pour engager la poursuite, d’améliorer l’efficacité de l’application des procédures simplifiées, des méthodes procédurales non judiciaires avec les méthodes procédurales judiciaires. L’Assemblée nationale a adopté la Loi sur la justice pour mineurs, contribuant ainsi à la construction d’un système juridique adapté aux enfants et qui les protège. La promulgation de la Loi sur la médiation et le dialogue devant le tribunal a créé une nouvelle méthode de résolution des conflits sans avoir à ouvrir un procès, contribuant à résoudre les conflits et les contradictions dans les relations civiles et administratives de manière amicale tout en maintenant la solidarité entre les gens. L’Assemblée nationale a promulgué des résolutions sur les essais en ligne ; sur le pilotage du traitement des preuves et des biens au cours de l'enquête, de la poursuite en justice et du jugement des affaires pénales...

L’organisation et le fonctionnement des organismes judiciaires sont constamment innovés, améliorés et rendus plus efficaces et efficients. Le travail d’amnistie est mené à bien avec une grande attention. De 2021 à aujourd'hui, le président a accordé l'amnistie à 9 236 prisonniers, affirmant la politique clémente et humaine du Parti et de l'État.... Les résultats ci-dessus ont contribué pour une part importante à la promotion du développement socio-économique, de l’intégration internationale, de la protection de la justice et des droits de l’homme, des droits civils et la ferme protection de la Patrie.

Dans les temps à venir, pour continuer à mettre en œuvre la résolution n° 27-NQ/TW sur la construction d’un État de droit socialiste au Vietnam dans la nouvelle période ; en s'efforçant de construire un système judiciaire professionnel, moderne, juste, strict, honnête, au service de la Patrie et du peuple, le travail de réforme judiciaire doit continuer à être promu pour bien servir les tâches de développement socio-économique et de défense nationale ; doit aller de pair avec le renouvellement du travail législatif, de l’appareil d’État et la réforme administrative.

-Institutionnaliser pleinement les options et les lignes directives du Parti dans le sens de la démocratie, de l'équité, de l'humanité, de l'exhaustivité, de la synchronisation, de l'unité, de la rapidité, de la faisabilité, de l'ouverture, de la transparence, de la stabilité, de l'accessibilité, de la pratique, les habitants et les entreprises étant au centre et sujets. Continuer à élaborer et à perfectionner les lois concernant la prévention et la lutte la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines et aussi les mineurs; concernant la recherche et l’élaboration d’un mécanisme pour contrôler la promulgation de documents juridiques de sous-loi et envisager la responsabilité de la promulgation de documents qui entraînent de graves conséquences ; concernant le mécanisme d’engagement de poursuites administratives pour que le tribunal juge les cas où les organismes et entités de gestion de l’État ne se conforment pas ou ne respectent pas la loi, causant ainsi préjudice aux intérêts publics et aux intérêts de l’État ; concernant l’examen et l’évaluation des textes juridiques sur la peine de mort et à l’exécution des peines de mort ; concernant l’amélioration de la gestion, de l’éducation et de la réadaptation des détenus, la protection des droits de l’homme des personnes purgeant une peine.

- Le processus de construction d’un État de droit socialiste au Vietnam, y compris la réforme judiciaire, doit promouvoir pleinement la maîtrise du peuple et protéger les droits de l’homme et les droits civils ; Développer une conscience et un mode de vie respectueux de la Constitution et de la Loi dans la société ; bien appliquer le principe selon lequel les citoyens peuvent faire tout ce qui n’est pas interdit par la loi, les droits des citoyens sont étroitement liés aux obligations des citoyens ; régler la situation d’injustice et les erreurs dans les procédures; assurer la sécurité, l’ouverture et l’équité dans les relations civiles, ouvrant la voie à l’innovation, à la créativité et au développement durable. Continuer à innover et à améliorer l'efficacité et l'efficience de la supervision de l'Assemblée nationale, des Conseils populaires et du Front de la Patrie à tous les niveaux. À l’occasion des grandes fêtes de 2025, le Parti et l’État accorderont une amnistie aux prisonniers ayant fait preuve de bonne conduite.

Journaliste : En 2024, nous continuerons à mener d'importantes activités extérieures pour rehausser la position du pays. Jusqu'à présent, le Vietnam a entretenu des partenariats stratégiques globaux avec neuf pays, dont 4 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourriez-vous nous faire part des orientations de la politique étrangère en 2025 ?

Président Luong Cuong : En regardant les changements complexes et profonds survenus dans la région et dans le monde en 2024, nous pouvons voir que les affaires étrangères et la diplomatie du Vietnam, fondées sur les principes fermes sur la direction du Parti, les relations étroites entre les trois piliers : diplomatie du Parti, diplomatie d'État et diplomatie populaire, ont contribué à ouvrir une situation nouvelle, ouverte et favorable sans précédent pour le Vietnam. Les affaires étrangères et la diplomatie vietnamienne continuent d'affirmer son rôle pionnier, contribuant à la création et au maintien d'un environnement de paix, de stabilité, d'indépendance, de souveraineté et d'intégrité territoriale ; de servir efficacement au développement et de rehausser la position, le prestige et la nouvelle stature du pays. Dans les relations avec les amis voisins, les partenaires traditionnels, clés et importants, tant au niveau bilatéral que multilatéral, en poursuivant les expériences et les réalisations des générations précédentes, « l'histoire du Vietnam » reçoit de plus en plus l'attention du monde, accueillie avec admiration, respect et sympathie par la communauté internationale. L’adoption à l'unanimité de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) - une question d'actualité du Vietnam et de la communauté internationale, par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 24 décembre 2024 et sa signature prévue en 2025 à Hanoï, ont réaffirmé une fois de plus la position et la réputation internationales de plus en plus élevée du Vietnam ainsi que sa participation active, responsable et substantielle aux problèmes mondiaux. Parallèlement à cela, la diplomatie économique et les relations économiques extérieures se sont fortement développées, contribuant à la réalisation des objectifs de croissance ainsi qu'à la promotion du processus de restructuration économique sur la base de la science, de la technologie et de l'innovation. La diplomatie culturelle, les affaires des Vietnamiens à l’étranger, l’information pour l’étranger… ont mis en valeur et diffusé l’image du Vietnam de paix, de stabilité et en développement dans la région comme dans le monde. Les affaires étrangères et la diplomatie du Vietnam, avec une nouvelle attitude, une nouvelle apparence et une nouvelle pensée, entre avec confiance dans une nouvelle ère, l’ère de progrès national.

Face aux changements complexes et imprévisibles de la situation mondiale, la tâche des affaires étrangères en 2025 ainsi que dans les temps à venir est de continuer à consolider et à positionner le Vietnam dans le flux du temps ; de promouvoir les intérêts nationaux et de répondre aux exigences de la construction et de la défense nationales. Je pense que les affaires étrangères et la diplomatie du Vietnam ont besoin :

Premièrement, promouvoir le rôle important de la coopération avec d’autres forces pour maintenir un environnement de paix, d’amitié, de coopération et en développement ; protéger résolument et avec persistance l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale ; répondre de manière proactive et active aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels. Donc, les affaires étrangères et la diplomatie du Vietnam doivent garantir les intérêts nationaux les plus élevés sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies, imprégnées et appliquant de manière créative la devise «“Dĩ bất biến ứng vạn biến”» (Réponse constante à tous les changements) et l'art de la diplomatie du Président Ho Chi Minh, qui « persuade les gens, conquiert les gens, gagne les gens » avec la raison et la moralité.

Deuxièmement, continuer à promouvoir les précieuses traditions du peuple vietnamien, notamment en combinant étroitement les affaires étrangères avec la défense et la sécurité nationales pour « protéger le pays de loin, protéger le pays quand le pays n'est pas encore en danger », ne pas être passif et surpris selon la devise « pays riche, armée forte, paix intérieure, tranquillité extérieure », une identité unique que peu de nations possèdent.

Troisièmement, dans un monde où le développement de chaque pays ne peut être séparé de l’environnement extérieur, les affaires étrangères ont également pour tâche de créer des opportunités et d’attirer des ressources pour le développement national. En conséquence, il est nécessaire de promouvoir la diplomatie économique et les relations économiques extérieures dans la période d’accélération de la mise en œuvre du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025 avec de nouvelles orientations et de nouvelles approches révolutionnaires. Identifier et tirer parti en temps opportun des nouveaux moteurs de développement et des tendances qui façonnent le monde, tels que la transformation numérique, la transformation verte et la transformation énergétique et les domaines révolutionnaires tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’énergie verte…. Coopérer avec les centres d’innovation, faisant du Vietnam un maillon important du réseau mondial d’innovation et de la chaîne de production.

Quatrièmement, avec sa nouvelle position et sa nouvelle force, notre pays a les conditions pour accroître ses contributions et affirmer sa nouvelle position sur la scène internationale. En plus d’organiser avec succès les événements internationaux accueillis par le Vietnam, les affaires étrangères et la diplomatie du Vietnam doivent promouvoir davantage leur rôle et leur responsabilité internationale, en apportant des contributions pratiques et responsables à la résolution des problèmes internationaux. Nous participons non seulement de manière proactive à l’élaboration de réglementations et de lois dans la gouvernance mondiale, mais encore nous devons promouvoir davantage notre rôle central et de premier plan dans les questions et mécanismes d’importance stratégique, conformément à nos intérêts et en contribuant activement à la construction d’un ordre international égale et équitable et fondé sur le droit international.

Cinquièmement, il est nécessaire de promouvoir davantage le « soft power » de la nation pour diffuser fortement l’image d’un pays en pleine ascension ; de mobiliser non seulement des ressources pour le développement socio-économique du pays, mais aussi connecter le Vietnam au monde ; de favoriser l'amitié avec d'autres nations ; d’accroître la position et l'influence du pays et de contribuer de manière responsable aux problèmes régionaux et mondiaux. Il faut continuer à bien mener à bien le travail des Vietnamiens résidant à l’étranger, affirmer l’attention et la préoccupation de notre Parti et de notre État envers nos compatriotes à l’étranger, renforcer la solidarité nationale, mobiliser les ressources et les connaissances pour l’édification de la nation.

Enfin, dans la révolution de rationalisation et de simplification de l’appareil qui se déroule dans tout le pays, les affaires étrangères doivent construire un appareil rationalisé, efficace, efficient et professionnel ; une équipe de cadres qualifiés, compétents et courageux sur le plan politique, contribuant à la construction d'une diplomatie étrangère vietnamienne globale, moderne et professionnelle et répondant aux exigences de la nouvelle ère, à la mesure de la stature du pays.

Journaliste : Dans le contexte de nombreux développements complexes de la situation mondiale et régionale, la tâche de maintenir fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, en assurant la défense et la sécurité nationales, est extrêmement importante. En tant que président du Conseil national de défense et de sécurité, pourriez-vous nous indiquer les tâches clés pour défendre la Patrie dans la nouvelle situation ?

Président Luong Cuong : La défense de la Patrie est une tâche régulière et importante de tout le Parti, de tout le peuple, de toute l'armée et de tout le système politique, et constitue un devoir sacré et un droit noble des citoyens. En cette conjoncture, nous devons rester fermes dans nos objectifs d'indépendance nationale et de socialisme, accroître constamment la synergie nationale et défendre fermement la Patrie dans toutes les situations, se concentrer sur la mise en œuvre de manière synchrone des tâches et des solutions clés :

Tout d’abord, la question clé et la plus décisive est de faire un bon travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique pour qu’ils soient véritablement transparents et puissants ; intégrer la construction et le perfectionnement de l'État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec un appareil rationalisé, efficace et efficient. Promouvoir la supervision et les commentaires du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques dans le processus d’édification et de la défense de la Patrie.

Deuxièmement, renforcer la force de la grande union nationale, promouvoir la démocratie socialiste et le droit de maître du peuple ; préserver et favoriser les relations étroites entre le Parti et le peuple, en consolidant le soutien du peuple ; promouvoir les mouvements d'émulation patriotique, éveillant toutes les ressources, le potentiel et la créativité de chaque Vietnamien, pour l'objectif de « un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé ».

Troisièmement, construire une économie indépendante et autonome, promouvoir l’industrialisation et la modernisation et développer le pays de manière rapide, globale et durable. Mettre en œuvre efficacement des programmes et des projets visant à renforcer la défense et la sécurité, en parallèle au développement socio-économique, en particulier dans les orientations stratégiques et les domaines clés. Promouvoir le développement des sciences et des technologies ; édifier une industrie nationale autonome, moderne, solide, puissante et à double usage, répondant aux exigences du processus d’édification et de défense de la Patrie.

Quatrièmement, construire et promouvoir les valeurs culturelles et la force du peuple vietnamien dans le processus d’édification et de défense de la Patrie. Renforcer l'éducation patriotique, susciter la fierté nationale, la confiance et le sens des responsabilités du peuple pour développer un pays prospère, civilisé et heureux. Edifier un système de valeurs national, un système de valeurs culturelles et des normes humaines associés à la préservation et au développement de la famille vietnamienne dans la nouvelle ère.

Cinquièmement, renforcer la défense nationale et la sécurité; maintenir la direction absolue et directe du Parti sur tous les aspects, ainsi que la gestion centralisée et unifiée par l'État des forces armées et du processus de défense de la Patrie. Construire une armée populaire et une police populaire révolutionnaires, régulières, professionnelles et modernes, dotées d'une qualité complète et d'une puissance de combat élevée, protégeant fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité du territoire ; maintenir la sécurité nationale, l’ordre et la sécurité sociale dans toutes les situations.

Sixièmement, mettre en œuvre de manière constante une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures ; mener une intégration internationale proactive, dynamique, globale, profonde et efficace. Promouvoir le rôle pionnier de la diplomatie dans la création et le maintien d'un environnement pacifique et stable pour construire et développer le pays, défendre la Patrie « tôt et de loin », « défendre le pays dès le début pour qu'il ne soit pas en danger » par des moyens pacifiques.

Journaliste : A l'occasion du Nouvel An 2025, quel message souhaitez-vous adresser aux Vietnamiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays ?

Président Luong Cuong : 2025 est une année pleine d’événements importants pour notre Parti et notre nation, en particulier le 80e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam) et le cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, également une année d’accélération pour la réalisation des objectifs fixés par la Résolution du 13e Congrès national du Parti, créant une base solide permettant à notre pays d'entrer dans une nouvelle ère - celle du progrès national.

J'espère que tous les citoyens, soldats du pays et nos compatriotes à l'étranger, continueront à promouvoir les traditions du patriotisme, de la solidarité, de la créativité, l'esprit d'autonomie, la confiance en soi, la résilience, l'autonomie et la fierté nationale, à unir les forces et surmonter toutes les difficultés et tous les défis pour construire un pays puissant, prospère, civilisé et heureux, défendre fermement notre bien-aimée Patrie vietnamienne, contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Sous la direction du Parti, avec l’engagement de l'ensemble du système politique, la solidarité et la haute détermination du peuple du pays et des compatriotes à l'étranger, le précieux soutien et la coopération des amis internationaux, je suis convaincu qu'en 2025, de nombreuses réalisations nouvelles et plus importantes continueront d'être réalisées, ouvrant de brillantes perspectives pour l'avenir du pays.

Le printemps 2025 arrive, avec une confiance et un esprit nouveaux, je tiens à adresser cordialement à chaque Vietnamien et aux amis internationaux mes sentiments sincères et mes meilleurs vœux - Nouvelle année, nouvelles victoires !

