AFF Cup 2022 : le Vietnam bat la Malaisie 3 à 0

Des joueurs vietnamiens lors du match. Photo: VNA

Le Vietnam a battu la Malaisie 3 à 0 mardi soir 27 décembre au stade de My Dinh, à Hanoï, dans le cadre du Championnat d’Asie du Sud-Est 2022 - AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 (AFF Cup 2022).

À la 29e minute, l’attaquant vietnamien Tien Linh a ouvert le score.

Au début de la deuxième mi-temps, le Vietnam a obtenu un pénalty et marqué son deuxième but. Puis Hoang Duc a inscrit le troisième à la 83e minute, apportant la victoire 3-0 au Vietnam.

AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 se déroule du 20 décembre 2022 au 16 janvier 2023. Le Vietnam figure dans le groupe B aux côtés de la Malaisie, du Laos, du Myanmar et de Singapour. Le groupe A comprend la Thaïlande, l’Indonésie, le Cambodge, les Philippines et Brunei.