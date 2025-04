Adaptation proactive des entreprises face aux nouveaux tarifs douaniers américains

Le département de l'Industrie et du Commerce de Hô-Chi-Minh-Ville a organisé le 8 avril une réunion avec les entreprises et associations de la ville sur les difficultés et les impacts lorsque les États-Unis imposent de nouvelles taxes sur les marchandises importées du Vietnam.

Un représentant de l'Association textile-broderie-tricot de Hô Chi Minh-Ville (AGTEK) a exprimé l'espoir d'une renégociation à court terme ramenant le nouveau tarif américain à 20-25%, ainsi qu'une prolongation de la période d'imposition de 30 à 45 jours, afin d'atténuer l'impact sur les exportations vietnamiennes vers les États-Unis.

Selon Nguyên Ngoc Hoa, président de l'Association municipale des entreprises, le secteur industriel et commercial de la ville doit collaborer étroitement avec la délégation de négociation, en particulier avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour informer rapidement les entreprises de l'avancement des négociations, ainsi que des résultats officiels. Il également a proposé au gouvernement de prendre des solutions pour soutenir les entreprises dans la période actuelle de volatilité et d’instabilité.

Des délégués lors de la réunion. Photo: VNA

Le professeur agrégé et docteur Hoang Công Gia Khanh a proposé au gouvernement de continuer à exploiter efficacement les accords de libre-échange (ALE) de nouvelle génération et d’investir de manière appropriée dans les prévisions et l’élaboration de scénarios. Il a souhaité voir le gouvernement continuer à prendre des mesures pour diversifier les marchés et les partenaires ; développer des industries de sous-traitance ; renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité et les institutions et se conformer aux normes internationales ; développement des ressources humaines et infrastructure stratégique.

Le gouvernement doit disposer de solutions pour surveiller la fraude à l’origine, mettre en place des politiques de taux de change flexibles pour faire face aux inversions de flux de capitaux et préparer des politiques de sécurité sociale pour soutenir les travailleurs... -VNA/VI