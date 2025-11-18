Activités du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït

Dans le cadre de sa visite officielle au Koweït, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le complexe de raffinage et de pétrochimie d’Al-Zour, l’une des installations les plus grandes et les plus modernes du Moyen-Orient, classée parmi les dix premières mondiales en termes de capacité.



Le complexe d’Al-Zour, opérationnel depuis fin 2022 avec un investissement total d’environ 27 milliards de dollars, dispose d’une capacité nominale de 615.000 barils par jour, représentant 43,5 % des capacités nationales du Koweït.



Géré par la Compagnie nationale pétrolière du Koweït, il symbolise la stratégie « Vision Koweït 2035 », marquant le passage de la seule exploitation pétrolière au développement global du système de traitement, renforçant la valeur ajoutée nationale tout en respectant des normes environnementales avancées.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que la Compagnie nationale pétrolière du Koweït partage son expérience et sa technologie avec le Vietnam. Il a appelé à développer la coopération commerciale dans le domaine du pétrole, du gaz et des produits pétrochimiques tels que le pétrole brut, le gaz liquéfié et autres produits pétroliers....



Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des responsables du complexe de raffinage et de pétrochimie d’Al-Zour. Photo: VNA

Auparavant, le 16 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait rencontré le directeur général par intérim du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED), Waleed Al-Bahar.



Le Premier ministre a apprécié le soutien efficace du KFAED au Vietnam, notamment l’octroi de prêts préférentiels et non remboursables à 15 projets locaux, d’une valeur totale de plus de 183 millions de dollars, contribuant au développement d’infrastructures essentielles, au bien-être social, à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration des conditions de vie des populations, en particulier dans les zones reculées et isolées.



Il a proposé au Fonds koweïtien de poursuivre son soutien au Vietnam dans les domaines du bien-être social, du développement rural, de l’approvisionnement en eau, de la santé, de l’éducation, de l’adaptation au changement climatique, etc.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse visitent un bâtiment du patrimoine culturel arabe. Photo: VNA

Présentant les orientations de développement du Vietnam fondées sur la science, la technologie, l’innovation et des secteurs émergents tels que l’IA et les semi-conducteurs, le chef du gouvernement vietnamien a invité le KFAED à investir dans des projets prioritaires et à favoriser les liens entre entreprises vietnamiennes et koweïtiennes.



Le KFAED a exprimé son intérêt pour les domaines proposés et a accepté la proposition de créer un groupe de travail commun pour promouvoir la coopération et l’investissement. – VNA/VI