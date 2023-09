Activités du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil

Dans le cadre de sa visite officielle au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 24 septembre (heure locale) à Brasilia, la présidente du Parti communiste du Brésil (PCB), Luciana Santos. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente du Parti communiste du Brésil, Luciana Santos. Photo: VNA

Pham Minh Chinh et Luciana Santos se sont réjouis du développement des relations entre les deux pays ainsi que de la coopération entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et les Partis politiques du Brésil, dont le PCB.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que dans le contexte d'évolutions complexes et imprévisibles dans le monde, le Vietnam, dans le but de promouvoir la solidarité internationale et le multilatéralisme, désire renforcer la collaboration avec le PCB.



Il a proposé à Mme Luciana Santos, en tant que présidente du Parti communiste du Brésil et ministre des Sciences, de la Technologie, de l'Innovation, de continuer à prêter attention, à soutenir et à promouvoir la coopération avec le Vietnam.



La présidente du PCB a souligné la signification importante de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil, la première visite d’un haut dirigeant des deux pays après 15 ans, à l'occasion du 35e anniversaire de l'établissement diplomatique relations entre les deux pays.



Elle a manifesté sa grande admiration pour le Président Hô Chi Minh. Selon elle, la lutte révolutionnaire menée par le Parti communiste et le peuple vietnamien, caractérisée par leur ténacité et leur flexibilité rappelant celles du bambou, constitue une source d'inspiration puissante pour le PCB ainsi que pour les forces progressistes et pacifistes du Brésil et de l'Amérique latine.



Elle a également salué les réalisations remarquables accomplies par le Vietnam sous la direction du Parti communiste, dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Pham Minh Chinh et Luciana Santos ont également discuté de mesures visant à renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples et la coopération entre les deux partis, notamment par le biais de forums politiques tels que celui de São Paulo.

L'après-midi du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, Pedro de Olivera. Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, Pedro de Olivera. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a proposé aux deux associations d'amitié Brésil-Vietnam et Vietnam-Brésil de promouvoir l’échange de délégations, les activités d'échange entre les peuples, les initiatives favorisant la coopération entre les deux pays