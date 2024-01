A l'occasion de sa participation au 19e Sommet du Mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré le 20 janvier le président du pays hôte, Yoweri Museveni.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le président ougandais, Yoweri Museveni. Photo: VNA

Elle a également eu des rencontres bilatérales avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber.



La vice-présidente vietnamienne et le président ougandais ont convenu d'orientations spécifiques pour approfondir la coopération entre leurs pays dans tous les domaines.



En matière politique et diplomatique, les deux parties ont affirmé l'importance d'accroître les échanges de délégations et convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.



En ce qui concerne la coopération économique, elles ont convenu d'augmenter les échanges de délégations commerciales, de se coordonner pour organiser des événements de promotion de l’investissement et du commerce et d'améliorer l'efficacité de la coopération dans le secteur agricole.



Autres objectifs : promouvoir les négociations et signer d'importants documents de coopération bilatérale, complétant ainsi le cadre juridique propice à la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique.



Dans le cadre des activités de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en Ouganda, la Chambre de commerce et d'industrie vietnamienne a signé un protocole d’accord de coopération avec son homologue ougandaise.



Lors de sa rencontre avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie ougandaise, Vo Thi Anh Xuan a proposé que les deux parties élaborent un plan de mise en œuvre efficace du protocole d'accord, créant ainsi une avancée décisive dans la coopération économique.



Lors de sa rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam soutenait toujours fermement le multilatéralisme ainsi que le système de gouvernance mondiale, où l'ONU jouait un rôle central.

Elle a souligné que le Vietnam était toujours déterminé à contribuer activement et de manière responsable au travail commun des Nations Unies, notamment en mettant en œuvre les Objectifs de Développement durable pour 2030 et en s'efforçant d'atteindre «zéro émission nette» en 2050.



Dans ce processus, le Vietnam espère continuer de bénéficier d’une coopération et d’un soutien efficaces de la part de l’ONU, notamment en matière d’accès au financement, aux technologies et à la formation des ressources humaines, a-t-elle déclaré.



De son côté, António Guterres a souligné que l'ONU était prête à développer des coopérations multiformes avec le Vietnam, espérant que ce dernier continuerait à apporter une contribution efficace aux principaux processus de l'ONU dans les temps à venir.



La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, ont partagé des observations et des évaluations communes sur le rôle du multilatéralisme, la nécessité de réformer les institutions financières internationales et de renforcer la coopération ASEAN-ONU pour la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est, entre autres sur la question de la Mer Orientale.



Lors de leur rencontre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et son homologue iranien Mohammad Mokhber ont convenu de la nécessité de renforcer la coordination des positions dans les forums multilatéraux pour la paix, la stabilité et le développement durable dans le monde.



La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam valorisait toujours ses relations amicales et sa coopération multiforme avec l'Iran, l'un de ses partenaires importants au Moyen-Orient.



Pour sa part, le vice-président iranien Mohammad Mokhber a affirmé que l'Iran considérait toujours le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est, exprimant son désir de se rendre dans le pays pour contribuer à l'approfondissement des relations bilatérales.-VNA/VI