Activités de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan au Kazakhstan

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a prononcé le 13 octobre un discours lors de la session plénière du sixième Sommet de la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) à Astana, la capitale du Kazakhstan, et a eu rencontres bilatérales avec certains chefs de délégations en marge de l'événement.

Dans son discours, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a suggéré que la CICA maintienne l'esprit de coopération, d'action et de responsabilité afin de créer un environnement pacifique et stable pour le développement conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international, en particulier les principes de respect de l'indépendance, de la souveraineté, l'intégrité des pays et le règlement des différends par des moyens pacifiques sans recours ni menace de recours à la force.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



La CICA devrait s'engager activement à façonner et à diriger les fortes tendances de transformation d'une nouvelle Asie, en garantissant un processus de reprise et de développement rapide, durable et inclusif après la pandémie.



La CICA doit promouvoir la complémentarité et l'imbrication entre les mécanismes de coopération et de liaison régionaux et interrégionaux afin de former un réseau multilatéral ouvert, multicentrique et à plusieurs niveaux, a-t-elle déclaré.



La vice-présidente vietnamienne a souligné les efforts de l'ASEAN pour maintenir une région pacifique et stable de l'Asie du Sud-Est, assurer la liberté de navigation maritime et aérienne et régler les différends par des moyens pacifiques conformément à la loi, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



A l'occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a affirmé qu'avec la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations, être toujours un ami, un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam est prêt à se joindre à tous les efforts de dialogue, d'actions coordonnées et de renforcement de la confiance dans le cadre de la CICA pour la paix, la coopération et le développement.

Lors d'une conversation avec le président russe Vladimir Poutine, Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à son partenariat stratégique intégral avec la Russie.



Elle a souhaité que les deux pays maintiennent et renforcent une coopération efficace, continuent de travailler en étroite collaboration pour résoudre les difficultés dans les relations économiques, commerciales et d'investissement bilatérales.



Le président russe Vladimir Poutine a souligné que la Russie considère toujours le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans sa politique extérieure et a convenu d'approfondir les liens entre les deux nations de manière pratique et efficace.



Lors de sa rencontre avec le vice-président chinois Wang Qishan, Vo Thi Anh Xuan a déclaré que le Vietnam considérait constamment la consolidation et le développement du partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine comme une priorité absolue dans sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des liens.



Le Vietnam souhaite toujours promouvoir constamment les relations entre les deux parties et les pays avec une plus grande confiance politique, une coopération plus pratique et une base solide d'amitié, a-t-elle déclaré.



Wang Qishan, pour sa part, a consenti à poursuivre l'échange de délégations à tous les niveaux dans un proche avenir.



S'adressant à l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani et au Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, Vo Thi Anh Xuan a exprimé l'espoir d'activités de coopération pratique en vue du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Pakistan et du 30e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Qatar l'année prochaine.



Les dirigeants du Qatar et du Pakistan ont déclaré qu'ils souhaitaient se rendre prochainement au Vietnam, ajoutant qu'il y avait des potentiels pour étendre davantage les liens bilatéraux, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements.



La CICA est un forum intergouvernemental initié par le Kazakhstan en 1992. Elle compte aujourd'hui 28 États membres, à savoir l'Afghanistan, l'Égypte, l'Inde, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, le Bangladesh, le Cambodge, la République de Corée, l'Irak, l'Iran, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Koweït, le Kirghizistan, la Mongolie, la Russie, le Pakistan, le Palestine, le Qatar, le Sri Lanka, le Tadjikistan, la Thaïlande, la Turquie, la Chine, les Émirats arabes unis, l’Ouzbékistan et leVietnam. Le Koweït a été admis au CICA 6.



Depuis son entrée à la CICA en 2020, le Vietnam a contribué de manière active et responsable à la promotion du dialogue, à l'instauration de la confiance dans le cadre de la CICA et au renforcement de la coopération avec les pays membres.