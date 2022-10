Activités de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan au Kazakhstan

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le président du Sénat du Kazakhstan, Maulen Ashimbaev. Photo: VNA



À l'invitation du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan est arrivée le 12 octobre au Kazakhstan pour assister au 6e Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) et à des activités bilatérales.

Lors de son entrevue avec le président du Sénat du Kazakhstan, Maulen Ashimbaev, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à sa bonne amitié traditionnelle avec le Kazakhstan.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir l'échange de délégations, le partage d'expériences dans le travail législatif et la coordination dans la supervision de la mise en œuvre des conventions et accords bilatéraux.

S’agissant de questions régionales et internationales d'intérêt commun, elles ont souligné que tous les différends et conflits devaient être résolus par la voie pacifique sur la base du droit international.

En rencontrant l'ambassadeur Kairat Sarybay, directeur exécutif du Secrétariat de la CICA, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a déclaré tenir en haute estime les efforts déployés par la CICA pour la paix, la stabilité et la prospérité en Asie au cours des 30 dernières années.

Elle a proposé à la CICA de continuer à soutenir les positions de l'ASEAN et du Vietnam pour assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol, régler les différends par la voie pacifique sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le Vietnam continuera à contribuer activement et de manière responsable aux travaux de la CICA, a-t-elle souligné.

Pour sa part, l'ambassadeur Kairat Sarybay a déclaré apprécier les efforts et les contributions responsables du Vietnam à la CICA, souhaitant que le Vietnam et les autres membres de l'ASEAN soutiennent l’édification d’un partenariat entre le Secrétariat de la CICA et le Secrétariat de l'ASEAN.

Lors de sa rencontre avec Meenakashi Lekhi, secrétaire d'État du ministère indien des Affaires étrangères et de la Culture, chef de la délégation indienne au 6e Sommet de la CICA, la vice-présidente vietnamienne a suggéré aux deux pays de poursuivre leurs efforts visant à approfondir leur partenariat stratégique intégral.

La dirigeante vietnamienne a également rencontré des représentants du Comité de liaison de l'Association d'amitié Kazakhstan-Vietnam.

Le même jour, elle a assisté à la cérémonie marquant le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Kazakhstan et à l'ouverture de la ligne directe Cam Ranh - Almaty de la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet Air.