Activités de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan en Afrique du Sud

La vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, en visite officielle en Afrique du Sud, a eu le 15 septembre à Pretoria une rencontre restreinte avec le vice-président de l'Afrique du Sud, Paul Mashatile. Les deux dirigeants ont également coprésidé un entretien officiel.

La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, et son homologue sud-africain, Paul Mashatile. Photo: VNA

Paul Mashatile a salué la visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et l'a qualifiée "d'événement important" à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1993 - 2023).



A cette occasion, les deux dirigeants ont discuté des orientations pour promouvoir le « Partenariat pour la coopération et le développement » entre le Vietnam et l'Afrique du Sud.



En matière politique et diplomatique, les deux parties ont convenu de dynamiser les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux.



En ce qui concerne l'économie, elles ont décidé de continuer à se coordonner étroitement pour élargir les échanges commerciaux, de faciliter l’accès aux marchés de chacun, notamment en augmentant les importations de charbon sud-africain.

En outre, elles ont affirmé leur volonté de créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays recherchent des opportunités de coopération en matière d'investissement dans les domaines forts de chaque partie tels que la santé, les infrastructures, la transformation de produits agricoles, les minéraux...



Concernant l'agriculture, les deux parties ont jugé nécessaire de continuer de promouvoir la coopération dans ce domaine potentiel sur la base de la mise en œuvre ou de la signature de nouveaux documents de coopération.



Elles ont également discuté de la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la défense et de la sécurité, de la culture, du tourisme, du sport... Elles ont convenu de renforcer la recherche sur les mécanismes visant à faciliter les déplacements des citoyens des deux pays.



S’agissant de la coopération dans les cadres multilatéraux, il a été convenu de continuer de se coordonner et de se soutenir mutuellement, notamment au sein des Nations Unies et du Mouvement des non-alignés. Les deux parties ont partagé la même vision de résoudre les différends dans les régions et dans le monde par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies.

La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, et le secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP), Solly Mapaila. Photo: VNA

Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré le secrétaire général du Parti communiste sud-africain (SACP), Solly Mapaila. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d'approfondir davantage la coopération entre les deux partis communistes et convenu d'accorder la priorité à la promotion de la coopération dans les sciences et technologies, l'éducation et la formation...



A cette occasion, Vo Thi Anh Xuan a offert à Solly Mapaila le livre du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, intitulé « Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam».

La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, et le ministre sud-africain des Entreprises publiques, Pravin Gordhan. Photo: VNA

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a également rencontré le ministre sud-africain des Entreprises publiques, Pravin Gordhan, à l’occasion de sa participation à des événements dans le cadre de la Journée du Vietnam en Afrique du Sud 2023.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et des délégués coupent le ruban d'ouverture de l'Espace culturel vietnamien dans le cadre de la « Journée du Vietnam en Afrique du Sud 2023 ». Photo: VNA



Dans la soirée du 15 septembre (heure locale), une cérémonie marquant le 78e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne et le 30e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Afrique du Sud a eu lieu à Pretoria. La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et plusieurs personnalités sud-africaines y étaient présentes.