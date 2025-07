Activités de la vice-présidente de l'AN du Vietnam en marge de l'Assemblée générale de l'APF-50

En marge de la 50e Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui s'est tenue les 12 et 13 juillet à Paris, la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Thanh, a eu des rencontres bilatérales avec plusieurs hauts responsables parlementaires français et des dirigeants de l'APF.

Au cours de ses rencontres avec la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, Nguyen Thi Thanh a salué le rôle du Parlement français au sein de l'APF et a félicité la France pour le succès de cette 50e Assemblée générale. Elle a également salué des relations bilatérales, soulignant qu’en 2024, la France devenait le premier partenaire stratégique global du Vietnam au sein de l'Union européenne.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, a, pour sa part, souligné les contributions des femmes parlementaires à la promotion de l'égalité des genres et au développement durable des pays. Il a remercié l’Assemblée nationale du Vietnam pour avoir envoyé une délégation de haut niveau à cette 50e Assemblée générale, affirmant le rôle et la responsabilité du Vietnam au sein de l’APF et la communauté francophone. Il a souligné la contribution des organes législatifs des deux pays dans la promotion des relations bilatérales à travers des échanges des délégations et les activités des groupes de députés d’amitié. Le président du Sénat a rappelé ses excellents souvenirs lors de sa visite au Vietnam en 2022 et a souhaité de voir les relations entre les deux pays et leurs organes législatifs continuer de s'approfondir.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Thanh (2e, droite), rencontre la présidente de l'Assemblée nationale du Québec et première vice-présidente de l'APF, Nathalie Roy (au milieu). Photo: VNA

Nguyen Thi Thanh a ensuite rencontré Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec et première vice-présidente de l'APF. Elle a hautement apprécié l'engagement du Québec dans la promotion des valeurs francophones, notamment la langue française, ainsi qu'à ses contributions à l'APF. Elle a suggéré que les deux parties poursuivent leur coordination afin de promouvoir les relations Vietnam-Canada, et celles avec la province de Québec en particulier.

De son côté, Nathalie Roy a souhaité poursuivre cette collaboration au sein de l'APF, en favorisant les échanges et le partage d'expériences sur des sujets d'intérêt commun comme la promotion du rôle des femmes parlementaires et du leadership féminin.

La rencontre avec le premier vice-président du Sénat cambodgien, Ouch Borith, a permis aux deux parties de se féliciter de la solidarité, du voisinage amical et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge. Ils ont souligné des échanges réguliers de délégations parlementaires et leur collaboration étroite dans les forums interparlementaires, unissant ainsi leurs efforts pour promouvoir des initiatives en faveur de la paix, de la coopération et du développement.

S'adressant au président de la Chambre des députés du Luxembourg et trésorier de l'APF, Mars Di Bartolomeo, Nguyen Thi Thanh l'a remercié pour son attachement personnel au Vietnam, rappelant son engagement pour la paix au Vietnam lorsqu'il était jeune journaliste.

Mars Di Bartolomeo a affirmé suivre avec affection l'évolution du pays et a exprimé son désir de renforcer les relations bilatérales ainsi que la coordination au sein des instances multilatérales, dont l’APF.

Enfin, lors de ses rencontres avec la présidente de la Commission des affaires parlementaires, la présidente du Réseau des femmes parlementaires, les délégués régionaux Asie-Pacifique et Amérique de l'APF et la secrétaire générale de l'APF, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh a salué le rôle des différents mécanismes de l'organisation dans la mise en œuvre de son cadre stratégique, mettant en avant l'importance des programmes de coopération destinés aux jeunes et aux femmes parlementaires. -VNA/VI