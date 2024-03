Activités de l'Association des femmes vietnamiennes en Belgique

Le premier congrès de l'Association des femmes vietnamiennes en Belgique pour le mandat 2024-2027 a eu lieu le 10 mars aux Bruxelles. Le congrès a élu un Comité exécutif composé de 13 membres, avec à sa présidence Mme Pham Thi My Anh.

Des femmes vietnamiennes en Belgique. Photo : VNA

L'association permet aux femmes vietnamiennes en Belgique et d'autres pays de se connecter, de partager des expériences et de contribuer à l’édification d'une communauté vietnamienne forte et développée.

Au cours de son mandat, l'association mobilisera des femmes pour participer à la résolution des problèmes mondiaux actuels tels que le changement climatique, le renforcement du rôle des femmes dans la société moderne, l’entraide dans la vie, l’encouragement des femmes à poursuivre leurs rêves...

Ce mois-ci, l'Association des femmes vietnamiennes de Belgique organisera des activités d'échange entre des femmes vietnamiennes en Belgique et aux Pays-Bas, et dans d'autres pays européens.

La communauté vietnamienne en Belgique compte actuellement près de 13.000 personnes. - VNA/VI