Accueil d’une délégation de militaires lao venus participer au défilé de la Fête nationale

Le 16 août, la cérémonie d’accueil de 120 officiers et soldats de l’Armée populaire lao a eu lieu au poste-frontière international de Câu Treo (province de Ha Tinh). Ils sont venus au Vietnam pour participer au défilé marquant le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).



Le Commandement militaire de la province de Ha Tinh a été chargé d’accomplir les formalités, puis de guider la délégation vers Hanoï afin de rejoindre les répétitions et de prendre part au défilé.

Cérémonie d'accueil à Ha Tinh. Photo: VNA

Malgré un épais brouillard, les 120 officiers et soldats lao sélectionnés se sont montrés enthousiastes et prêts à remplir leur mission. Après plus d’une heure de formalités, ils ont poursuivi leur route vers la capitale.



Il s’agit de la deuxième participation cette année de l’Armée populaire lao aux grands défilés au Vietnam. Auparavant, elle avait déjà pris part aux célébrations du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2025).-VNA/VI