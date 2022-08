ACCSM 21: les fonctionnaires doivent être plus flexibles et créatifs

Dans le cadre de la 21e Conférence de l'ASEAN sur les questions de la fonction publique (ACCSM 21), un Forum sur la bonne gouvernance a eu lieu le 4 août à Hanoï, sous la présidence de la ministre vietnamienne de l'Intérieur Pham Thi Thanh Tra.

L'événement a réuni une centaine de délégués dont des ministres et chefs de délégations des pays de l'ASEAN, des représentants du Secrétariat de l’ASEAN, de Chine, du Japon, de République de Corée, d'Australie.

Le forum était une opportunité pour les participants de promouvoir leur coopération afin d’adopter des principes de gouvernance efficaces.

Les changements récents et les défis imprévisibles exigent que le secteur de la fonction publique se renouvelle pour améliorer de toute urgence sa performance. Par conséquent, les fonctionnaires doivent être plus flexibles, plus créatifs et être mieux disposés à apprendre, a déclaré la ministre Pham Thi Thanh Tra.

Selon Pham Minh Hung, chef du Département de la réforme administrative du ministère de l'Intérieur, le Vietnam prend de nombreuses mesures pour améliorer la qualité de ses cadres et fonctionnaires, considérant la formation comme une tâche régulière, au service du développement national dans le contexte de l'intégration internationale.

Lors du Forum, les délégués étrangers ont partagé de nombreuses informations et expériences en matière de formation de fonctionnaires, des solutions pour renforcer la fonction publique..., dans le but de rendre la fonction publique de l'ASEAN plus moderne, professionnelle et adaptative.