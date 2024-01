Accords de Paris de 1973: un jalon d’or de l’Histoire de la révolution vietnamienne

L'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (Accords de paix de Paris), signé à Paris le 27 janvier 1973, a été le succès de l'une des négociations les plus difficiles et les plus longues au monde.

Le 25 janvier 1969, la Conférence quadripartite sur la paix au Vietnam ouvre officiellement sa première séance plénière, comprenant 4 délégations : la République démocratique du Vietnam, le Front national de libération du Sud-Vietnam, les Etats-Unis et la République du Vietnam. Photo : archive/VNA

Rappelant des histoires sur les négociations, le diplomate Pham Ngac, 90 ans, alors le plus jeune membre de l'équipe vietnamienne, a déclaré qu'elles ont duré près de cinq ans, du 13 mai 1968 au 27 janvier 1973, avec 202 séances publiques, 36 séances privées et secrètes, 500 des conférences de presse et 1 000 interviews et conférences.



En particulier, certaines discussions ont duré jusqu'à 3 heures du matin, juste après, l'équipe vietnamienne a dû prendre un vol de retour pour faire des rapports, emportant avec elle le procès-verbal des réunions fraîchement terminées, a-t-il déclaré.



Cependant, malgré les difficultés, tous les membres de l'équipe ont toujours gardé un esprit fort pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées, a déclaré le diplomate chevronné.



Dans l'esprit de Pham Ngac, le 22 janvier 1973 à 12h30 (heure de Paris), les Accords de paix de Paris ont été paraphés par le conseiller spécial du gouvernement de la République démocratique du Vietnam, Le Duc Tho, et le conseiller américain Henry Kissinger. L'accord a été officiellement signé le 27 janvier 1973.



Il s’agit d’un document juridique international affirmant le grand succès de la guerre contre les États-Unis du peuple vietnamien, avec des dispositions importantes, notamment l’engagement des États-Unis et d’autres pays à respecter l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam.



Pham Ngac a déclaré qu'un grand nombre d'amis internationaux se sont réunis sur le lieu de la réunion pour féliciter la délégation vietnamienne, considérant ce succès comme une victoire commune de la justice.



Commentant l'importance historique de l'accord, le professeur Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, a déclaré qu'il servait de base stratégique pour le peuple vietnamien et l'armée pour lancer le soulèvement général au Printemps 1975, libérant le Sud et réunifiant la nation.



Cela a également créé des conditions et un environnement favorables permettant au Vietnam d'établir des relations diplomatiques avec d'autres pays et de profiter du soutien de ses amis internationaux dans sa lutte pour la paix, la justice et la réunification nationale, a déclaré Nguyen Xuan Thang.



Il a souligné que l'accord a laissé une leçon sur la coordination étroite entre les activités diplomatiques et le développement socio-économique et socio-culturel en association avec la garantie de la sécurité et de la défense nationales, ainsi qu'une autre sur la combinaison de la diplomatie du Parti et de l'État avec la diplomatie des peuples, créant une synergie pour la protection de la nation de bonne heure et à distance.- VNA/VI