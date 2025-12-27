Accord EVN-AFD pour la première centrale hydroélectrique à accumulation par pompage au Vietnam

Le groupe Electricité du Vietnam (EVN) et l'Agence française de développement (AFD) ont signé le 26 décembre à Hanoï un accord de prêt d’une valeur de 76 millions d’euros pour la mise en œuvre du projet de centrale hydroélectrique à accumulation par pompage (STEP) de Bac Ai, située dans la province de Khanh Hoa (Centre).

Ce prêt constitue le premier engagement d'une série de six financements, d'un montant total d'environ 480 millions d'euros, provenant d'un consortium de six institutions internationales.

Le projet de Bac Ai affiche une capacité installée de 1 200 MW, répartie sur quatre turbines de 300 MW chacune, pour un investissement total estimé à 21 101 milliards de dôngs (environ 802,6 millions de dollars). Inscrit sur la liste des projets approuvés par le Premier ministre vietnamien, il est placé sous la supervision du Comité de gestion des projets électriques 3 (EVNPMB3), représentant du maître d'ouvrage.

Cette infrastructure revêt une importance stratégique pour le réseau électrique national, particulièrement dans un contexte de montée en puissance des énergies renouvelables, telles que le solaire et l'éolien.

La mission principale du projet est d'assurer la production d'électricité aux heures de pointe du système, contribuant à réduire les écarts et à lisser la courbe de charge grâce à la mobilisation de la capacité de pompage en heures creuses et à la production d’électricité en heures de pointe.

Lors de la cérémonie de signature, Julien Seillan, directeur de l'AFD au Vietnam, a souligné que ce projet était l'un des projets clés dans la transition énergétique du pays. Il a rappelé que le Vietnam, l'une des économies les plus dynamiques au monde, doit relever le défi majeur de doubler sa capacité de production d'ici 2030 tout en respectant ses engagements climatiques, notamment l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.

Julien Seillan a également salué les avancées du Vietnam dans le déploiement des énergies renouvelables, tout en précisant que le stockage d'énergie est la réponse indispensable aux limites de ces sources fluctuantes. Il a affirmé que la centrale de Bac Ai permettra de garantir que chaque kilowatt d'énergie verte produit soit utilisé au moment où la demande est la plus pressante.

Ce projet incarne, selon lui, une coopération internationale exemplaire entre l'Union européenne, l'AFD, la KfW - banque publique d'investissement allemande -, la Banque européenne d'investissement (BEI), l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), la banque italienne Cassa Depositi e Prestiti et l'institution financière française de développement, Proparco.

De son côté, le vice-directeur général de l'EVN, Nguyên Xuân Nam, a réitéré le rôle moteur de son groupe dans la modernisation des infrastructures et du système électrique, et la promotion des technologies propres. Il a souligné que ce prêt de l'AFD et le soutien de l'UE par l'intermédiaire du programme ETEF (Energy Transition EVN Team Europe) illustrent parfaitement l'esprit du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) que le Vietnam mène avec la communauté internationale.

En tant que première installation de ce type au Vietnam, la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage (STEP) de Bac Ai jouera un rôle clé dans la sécurité de l'approvisionnement électrique et l'amélioration de la flexibilité du système, favorisant ainsi l'intégration de nombreuses ressources d'énergies renouvelables conformément à la Planification de l'électricité VIII.

Une fois opérationnel, cet ouvrage stratégique soutiendra non seulement la régulation, le stockage des énergies et l'équilibrage du réseau national, mais contribuera également de manière directe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique vietnamien. -VNA/VI