Le ministère de la Santé a envoyé un télégramme aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, leur demandant d'accélérer la vaccination contre le COVID-19 des enfants de 5 à 11 ans et l'injection de la 3e dose de vaccin pour les personnes de 18 ans et plus.

Au 16 mai, le Vietnam avait injecté 217 millions de doses de vaccins anti-COVID-19, dont plus de 2,5 millions à des enfants de 5 à 11 ans.

La vaccination a été menée en toute sécurité et de manière scientifique dans la plupart des localités, avec un taux élevé de personnes âgées de 12 ans et plus doublement vaccinées. -VNA/VI