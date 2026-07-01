Accélérer la percée de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique
Une conférence nationale pour dresser le bilan de 18 mois de mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur la percée de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale a eu lieu le 1er juillet.
Lors de l'événement. Photo : VNA
Le 1er juillet, le Bureau politique a organisé à Hanoï une conférence nationale pour dresser le bilan de 18 mois de mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur la percée de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale. Cet événement, présidé par le secrétaire général du Parti et président To Lam, s'est tenu en présentiel au Palais de Dien Hong et par visioconférence vers 3 662 points de raccordement à travers le pays, réunissant plus de 568 380 délégués.
Selon le rapport présenté par Nguyen Hai Ninh, chef adjoint du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, la Résolution 57 a été sérieusement déployée par les instances du Parti, les ministères et les localités, suscitant un fort enthousiasme chez les scientifiques et les entreprises. Sur 1 469 missions à durée déterminée, 1 245 ont été achevées, soit un taux de 84,8 %. Le Comité de pilotage promeut des méthodes de leadership et de gestion axées sur les données en surveillant et en supervisant la mise en œuvre de la résolution 57 et des 9 autres résolutions dans l'environnement numérique (système theodoinq.dcs.vn).
Le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO et les organismes compétents, a mené une inspection de 41 sites géologiques, culturels et touristiques au sein du géoparc. Cette inspection a mis en évidence plusieurs problèmes nécessitant une attention urgente afin de préserver la valeur exceptionnelle du site.