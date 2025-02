Accélérer la formation des ressources humaines dans le domaine de l’intelligence artificielle

Selon le rapport AI Opportunity Agenda for Vietnam de Google, le pays fait face à une pénurie d'experts en intelligence artificielle (IA), avec seulement environ 300 spécialistes recensés.

Selon Do Thanh Binh, directeur de la coopération internationale de l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), le secteur des technologies de l'information au Vietnam emploie actuellement environ 1,5 million de personnes, dont 500 000 ingénieurs qualifiés. À court et moyen terme (2024-2025), le Vietnam devrait connaître une pénurie annuelle de 150 000 à 200 000 professionnels dans le secteur de l'informatique.

En 2021, le Premier ministre vietnamien a adopté la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l'application de l'IA jusqu'en 2030, afin d'en faire un domaine technologique clé pour le Vietnam dans le cadre de la quatrième révolution industrielle.

D'ici 2030, le Vietnam ambitionne de devenir un hub d'innovation et de développement de solutions et d'applications en IA de niveau régional et même mondial.

Les établissements d'enseignement supérieur du pays ne sont pas en reste. Notamment, l'Institut de technologie des postes et télécommunications est le premier établissement universitaire du Vietnam à avoir créé une faculté dédiée à l'IA.

Selon le professeur et docteur Nguyen Dinh Duc, président du conseil de l'Université d'ingénierie et de technologie relevant de l'Université nationale de Hanoï, la formation et le développement des ressources humaines dans le domaine de l'IA rencontrent encore de nombreuses difficultés au Vietnam. Celles-ci sont principalement liées à la pénurie de personnel enseignant et de chercheurs spécialisés dans les technologies de pointe, tant en termes de quantité que de qualité.

Pour assurer la formation de professionnels hautement qualifiés dans les années à venir, il est primordial d'investir dans le corps professoral, d'allouer des bourses d'études aux étudiants les plus prometteurs et de moderniser les infrastructures et les équipements dédiés aux formations en technologies de pointe. Il est également crucial de renforcer les liens entre l'État, les établissements d'enseignement, les scientifiques, les experts et les entreprises afin d'optimiser la recherche et la formation en technologies de pointe.

En réponse à la demande croissante de professionnels qualifiés dans les secteurs des technologies de l'information et du numérique, les entreprises, par la voix de Do Thanh Binh, appellent le ministère de l'Éducation et de la Formation à prendre des mesures concrètes pour améliorer la formation des enseignants. Il est essentiel de mettre en place des programmes de formation continue et spécialisés pour permettre aux enseignants d'acquérir les compétences pédagogiques nécessaires pour préparer efficacement les étudiants aux défis du monde numérique. Parallèlement, des politiques et des mesures doivent être instaurées afin d'encourager la participation des étudiants et des enseignants à des projets de recherche technologique. -VNA/VI