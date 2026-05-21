Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Accélération de la mise en œuvre de la stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045

La Directive n° 19/CT-TTg concernant l’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie sur les affaires ethniques jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045 vient d'être signée.

 

À lire également

En savoir plus

Top