À une semaine du scrutin, les préparatifs électoraux s’intensifient

La communication est menée au moyen de banderoles et de véhicules mobiles dans la commune de Vinh Vien, ville de Can Tho. Photo : VNA

Dans une semaine, le 15 mars, se tiendront les élections des députés de la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031.



Selon un rapport du gouvernement, il convient de continuer à renforcer la direction et la conduite des préparatifs et de contrôler strictement l’avancement des tâches d’ici au jour du scrutin ; de suivre étroitement le calendrier et les échéances prévues par la loi ; de passer en revue l’ensemble des travaux restants en précisant clairement les responsabilités, les délais et les résultats attendus ; d’intensifier les inspections et les mesures de suivi, sans aucune négligence ni complaisance.



Bureau de vote n° 2, quartier de Thanh Nam, province de Ninh Binh : vérification de la liste des électeurs inscrits. Photo : VNA.





Par ailleurs, il est nécessaire de poursuivre la révision, la mise à jour et l’ajustement des listes électorales jusqu’à l’ouverture du vote, afin de traiter rapidement toute modification ; de classifier clairement les électeurs résidents permanents, temporaires et de passage ; d’accorder une attention particulière aux ouvriers des zones industrielles, aux étudiants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux minorités ethniques ainsi qu’aux électeurs des zones spécifiques, afin de garantir pleinement le droit de vote des citoyens.



Toutes les conditions matérielles, techniques et de sécurité pour la journée électorale doivent être garanties (avant le 10 mars 2026) ; il convient d’achever l’impression et la distribution des bulletins de vote, des cartes d’électeur et des documents nécessaires ; de préparer les urnes, les sceaux et les équipements ; de déployer de manière synchronisée les mesures de maintien de l’ordre et de sécurité ; et de régler définitivement les plaintes et dénonciations afin d’éviter l’apparition de points chauds.



En outre, il est nécessaire de revoir l’ensemble des procédures au niveau communal, en particulier celles concernant les équipes électorales, afin de garantir la maîtrise des réglementations relatives au dépouillement, à l’établissement des procès-verbaux et à la synthèse des résultats, sans erreur.



L’organisation du vote anticipé doit être menée de manière rigoureuse conformément aux plans approuvés ; les urnes et documents électoraux doivent être scellés, gérés et conservés en toute sécurité jusqu’au dépouillement.



Les ministères, les secteurs et les localités doivent renforcer les inspections et la supervision et corriger rapidement toute lacune dans l’organisation des élections, afin d’assurer un scrutin démocratique, légal, sûr, économique et couronné de succès. -VNA/VI