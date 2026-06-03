À Singapour, le Vietnam met en avant les opportunités de son marché boursier

Dans le cadre de la visite à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC) a organisé, le 2 juin à Singapour, un séminaire intitulé « Les politiques de développement du marché des capitaux du Vietnam », réunissant près de 100 investisseurs internationaux, institutions financières, banques dépositaires et acteurs du marché de la région.

La présidente de la SSC, Vu Thi Chan Phuong. Photo: SSC



À l’ouverture de l’événement, la présidente de la SSC, Vu Thi Chan Phuong, a indiqué que l’économie vietnamienne avait continué de faire preuve de stabilité en 2025 et durant les premiers mois de 2026, avec une inflation maîtrisée et une croissance positive, créant ainsi des conditions favorables au redressement et au développement du marché boursier.



Selon la SSC, à la mi-mai 2026, la capitalisation du marché boursier vietnamien atteignait environ 410 milliards de dollars, tandis que la valeur moyenne des transactions sur la Bourse de Hô Chi Minh-Ville s’élevait à quelque 1,2 milliard de dollars par séance.



La présidente de la SSC a souligné que le Vietnam avait mis en œuvre plusieurs réformes destinées à faciliter l’accès des investisseurs étrangers au marché, notamment l’introduction d’un mécanisme de négociation sans préfinancement pour les investisseurs institutionnels étrangers, ainsi que la simplification des procédures d’ouverture de comptes d’investissement indirect et de comptes de négociation.



Par ailleurs, le nouveau système informatique du marché boursier, mis en service en mai 2025, a contribué à renforcer les capacités opérationnelles du marché et à accompagner son développement.



À plus long terme, la SSC poursuivra l’amélioration du cadre juridique, le développement de produits et services financiers modernes, le renforcement du dialogue avec la communauté internationale des investisseurs.



Lors des discussions, les investisseurs et institutions financières internationales ont salué les efforts de réforme du Vietnam visant à faire du marché des capitaux une source essentielle de financement à moyen et long termes pour l’économie.



Dans le cadre de son programme de travail à Singapour, la SSC a également rencontré des représentants de Morgan Stanley Capital International (MSCI), de l’Association des banques dépositaires mondiales (Association of Global Custodians - AGC) ainsi que plusieurs institutions financières internationales afin d’échanger sur les critères de reclassification du marché, le mécanisme CCP, l’amélioration de l’accès des investisseurs étrangers et les solutions favorisant un développement durable du marché des capitaux vietnamien. -VNA/VI