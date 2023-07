À Saint-Pétersbourg, une statue du président Hô Chi Minh est inaugurée

Une cérémonie a eu lieu vendredi 30 juin à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour inaugurer la statue du président Hô Chi Minh.

La statue eprésentant le président Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg, en Russie. Photo: VNA

La statue en bronze de 3 m de haut du président Hô Chi Minh est placée sur un piédestal de 1,5 m de haut.Le président est représenté assis solennellement, la main droite tenant un livre - une posture décrite par les concepteurs comme "dynamique dans l’immobilité", symbolisant ses profondes idées idéologiques lors de son voyage en Russie.S’exprimant lors de l’événement, le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alesander Beglov, a déclaré que l’inauguration de la statue du président Hô Chi Minh dans la ville est un geste de profond respect et de souvenir pour l’une des plus grandes figures de l’histoire, un brillant exemple de patriotisme et de héroïsme national.L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a déclaré que la statue servira de nouveau symbole d’amitié entre les deux pays et deviendra une destination de choix pour les invités vietnamiens, les amis russes et internationaux.Plus tôt, Nguyên Van Nên, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh, a visité et coupé le ruban pour inaugurer le musée Hô Chi Minh au lycée n°488, près de la statue de Hô Chi Minh. – VNA/VI