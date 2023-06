À Paris, rencontre sur Truong Sa des Vietnamiens résidant en Europe

Les compatriotes vietnamiens résidant en Europe qui ont eu l’occasion de se rendre à Truong Sa, dans la province de Khanh Hoa (Centre), et les plates-formes DK1 se sont rencontrés dimanche 11 juin à Paris, en France, pour partager leurs souvenirs de voyage.

Cet événement qui est une initiative de la Comité de liaison des Vietnamiens en Europe pour les zones littorales et les îles du Vietnam, fait suite au succès de la conférence sur la Mer Orientale et la souveraineté du Vietnam, tenue samedi 10 juin, à Paris.

Les activités s’orientant vers Truong Sa comprennent une conférence, une exposition et des échanges entre les compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger qui ont visité Truong Sa, a fait savoir la cheffe du Comité de liaison, Cao Hông Vinh.

Exposition des photos sur Truong Sa prises par des compatriotes vietnamiens résidant en Europe. Photo : VNA

Selon elle, le but est d’apporter les sentiments et de présenter ce qu’ils ont vu et ressenti lors de leur voyage à la communauté vietnamienne en Europe et aux amis internationaux afin qu’ils puissent puissent mieux comprendre la vie et la bravoure des soldats des soldats en mission à Truong Sa.

En mars 2004, la résolution Nº36-NQ/TW du Bureau politique relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger dispose que "le Parti et l’Etat considèrent la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger comme la partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam".

Constatant que le plus grand désir de beaucoup d’entre eux est de se rendre une fois dans leur vie à Truong Sa, le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et le ministère des Affaires étrangères ont proposé au gouvernement d’élaborer un plan à cette fin.

Du premier voyage à Truong Sa en 2012 au dixième en 2023, plus de 500 Vietnamiens résidant dans près de 40 pays ont visité Truong Sa et les plates-formes DK1, a fait savoir le vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Mai Phan Dung.

A travers les voyages, ils ont vu les efforts consentis et les résultats obtenus par me le peuple et l’armée vietnamiens dans la cause de la défense de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, ils ont compris les difficultés et défis et se sont résolus à soutenir davantage les politiques du Parti et de l’État dans la défense de la souveraineté nationale en général, sur la mer et les îles en particulier, a-t-il indiqué.

Au cours des dix voyages, la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger a fourni des soutiens totalisant environ 26,8 milliards de dôngs aux sites insulaires et plates-formes DK1. Ils ont encore écrit des poèmes, essais, récits sur Truong Sa, créé des forums et clubs Truong Sa-Hoàng Sa dans de nombreux pays, organisé des séminaires et expositions sur la mer et les îles du Vietnam.