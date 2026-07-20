À Ninh Binh, l’Association d’amitié Vietnam–Russie trace sa feuille de route

La 18e conférence nationale de coordination de l’Association d’amitié Vietnam–Russie à Ninh Binh. Photo: VNA

L’Association d’amitié Vietnam–Russie a tenu, dans l’après-midi du 18 juillet à Ninh Binh, sa 18e conférence nationale de coordination, réunissant ses dirigeants ainsi que des représentants de ses antennes dans 24 villes et provinces et de 19 sections membres à travers le pays.

À cette occasion, le président de l’Association, Phan Chi Hieu, a souligné que cette conférence constituait une importante plateforme d’échanges permettant aux membres de partager leurs expériences, d’évaluer les résultats obtenus ces dernières années et de définir les orientations pour la période à venir.

La conférence permet également de proposer des mesures visant à améliorer la qualité et l’efficacité des activités de l’Association, de partager les bonnes pratiques et les modèles performants, tout en mettant à jour les informations sur les orientations de la politique étrangère du Parti et de l’État, ainsi que sur la situation internationale et l’actualité en Russie.

Phan Chi Hieu a appelé l’Association à poursuivre la mise en œuvre efficace de la politique de diplomatie populaire du Parti et de l’État dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie, conformément aux orientations fixées par les résolutions n°59 et n°06 du Bureau politique.

Il l'a également invitée à renouveler ses activités, à en améliorer l'efficacité et à renforcer les échanges entre les jeunes des deux pays afin de préserver et de développer les relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Russie.

Selon l’Association d’amitié Vietnam–Russie, depuis le début de l’année 2026, ses activités ont enregistré des résultats positifs dans de nombreux domaines, notamment les échanges entre les peuples, les échanges de délégations, la coopération économique, culturelle et éducative, ainsi que l’information pour l’extérieur.

L’organisation a diversifié ses activités, renforçant les liens entre ses membres, l’ambassade de Russie au Vietnam et le Centre russe pour la science et la culture à Hanoï. Après la réorganisation administrative, les antennes locales poursuivent progressivement le perfectionnement de leur structure organisationnelle et maintiennent une coordination régulière.

Au cours du second semestre 2026, l’Association concentrera ses efforts sur la consolidation de son organisation locale et sur la mise en œuvre de l’accord de coopération pour la période 2025-2030, signé avec son homologue russe.

Elle prévoit également d’organiser la remise des prix du concours international de photographie "La vie autour des ouvrages d’amitié Vietnam–Russie", ainsi que de développer de nouvelles activités d’échanges entre les associations locales afin de promouvoir son image et de renforcer la diplomatie populaire entre le Vietnam et la Russie. -VNA/VI